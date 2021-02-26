《窩輪匯智－劉嘉輝》如何善用窩輪對沖與撈底

《窩輪匯智》外圍美股高位急回，港股在短短個多星期，由近三年高３１１８３點急跌近兩

千點，回試２９０００點關口，回補了２月初的一個上升裂口。筆者在這輪跌浪中，聽到投資者

查詢主要分為兩派︰一是想趁市況急回入場博反彈，但又不知如何選認購證；二是持有正股打算

作中長線持有的投資者，擔心市況進一步向下，「心大心細」不知是否先行沽售套現，持有的話

又應選擇那類認沽證作對沖。

首先，投資者以認股證作槓桿式部署，是務求利用較少注碼，買賣認股證可否變為價內，以

付出的時間值來換價內值。若相關資產愈有機會在到期時由價外變為價內，行使的機會便上升，

認股證價格也會受惠上升，相反若價內機會減少的話，輪價便會下跌。

聽起來很簡單，然而要認股證由價外變為價內，除了相關資產的價格走勢方向之外，其波動

性高低亦會影響其變價內的機會。一般來說，當相關資產愈為波動，認股證變為價內的機會理應

較高，因此當資產價格由「不波動」變得「波動」之時，引伸波幅便有機會上升，利好認股證表

現。相反，若股份或指數由「波動」變得「不波動」之時，引伸波幅便有機會受壓，利淡認股證

表現。

以恆指波幅指數為例，本周五（２６日）港股跌近千點低見兩萬九，波幅指數由周四（２５

日）約２５的水平，曾急升至２７樓上，見自去年１０月以來高位。引伸波幅上升，令一些年期

較短及先前較價外，本來能變成價內的機會比較低的認股證，突然變成價內的機會急增，價格有

機會會急升，這類產品對引伸波幅變化的敏感度亦會較大，所以若投資者擔心市況在短期內，資

產價格或會出現急跌，波動性或會出現急升的情況，可留意此類略為價外及短期認沽證作對沖，

但值得一提，萬一市況沒有出現預期的急跌，或波動性沒有出現預期的急升，此類證每一天之時

間值損耗較大，而此類認沽證如果到期時，其行使價尚高於其資產價格，將會完全損失所有投資

。

同樣道理，想入場博反彈的話，同樣要留意引伸波幅變化，如認為市況反彈令資產價格及波

動性急升，可參考年期相對較短及略為價外認購證之選，取這類產品對短期引伸波幅變化的敏感

度較高，但若擔心股價升但波幅跌，則可參考中年期及輕微價外之認購證。

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情。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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