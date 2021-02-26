《專家之言－張穎群》美科技股小型股災，港股預期陸續有北水流入

《專家之言》美國國債息率，自踏入２０２１年後，已見穩步上揚。由年初的不足１厘，累

積升幅已近五成。上星期更見有大幅拋售，刺激１０年期息率企穩在１﹒３厘以上，高見

１﹒３８９厘，本周持續攀升。情況令到投資者憂慮，短期內通脹會否升溫，從而拖累美股會大

幅向下。首先要留意，在新總統及財政部長上任後，皆主張再大規模推出刺激經濟措施。隨後眾

議院內的預算委員會更通過拜登總統推出的１﹒９萬億美元紓緩解困的方案。石油價格在憧憬經

濟會轉好，而刺激需求大增的情況下，近日油價已急升至高位。加上疫苗推出後，市場更預期疫

情年內可受控，從而帶動整體的經濟會逐步改善。但以目前的勞工市場仍見疲弱，很多企業仍未

見可以復甦至產生盈利。因此要繼續留意債券息率是否僅短期抽升吧。

日前（２３日）晚上美股三大指數在早段曾出現小型股災，唯在收市前企穩後再反彈，道指

及標普更升收市。主要為聯儲局主席鮑威爾在參議院金融委員會聽證會上表示，隨著疫苗的充足

供應，本土經濟增長步伐可望加快。同時指出，雖然仍有很長的時間始可達到目標，當中也會有

很多不穩定因素。因此局方仍會繼續使用寬鬆的貨幣政策，月購買債券計劃將持續，暫不作任何

修改。未來可見不穩定的情況仍會繼續，零利率更會在全民就業後，或通脹可在２％或以上維持

一段時間始可再研究會否改變。



＊新春紅盤未見開，股市反覆見低位＊



國內人民銀行央行數字貨幣，正逐步跟新興互聯網上銀行齊合作。繼之前騰訊

（００７００）旗下的微眾銀行成為試點銀行後，上周再公布跟螞蟻集團旗下的網商銀行，亦成

為試點銀行之一。由於目前在內地購物平台上，支付寶及微信支付皆為市場佔有率較高。人行銀

行在正式推出數字貨幣，跟兩家企業合作，定可奪回在國內電子支付市場上超過三分二的佔有率

。相信稍後完成各項工作後，極有可能成為全球首個國家推出數字貨幣的主要經濟體。

Ａ股市場連日見急挫，上證累跌３﹒６％，深證及創業板分別累跌６﹒３％及９﹒２％。主

要為春節假期前的抱團股份的升幅未如預期。當中以股王貴州茅台累計跌幅最為厲害，高達近兩

成，股價低見２１６０元人民幣，連跌五日，市值蒸發超過５１７０億元人民幣，同時拖累相關

的白酒股齊向下，更有部分跌停板。相信有個別基金的轉倉而導致急挫。Ａ股表現極欠理想，深

圳創業板更連續５日向下。當中的大型重磅股如金融及白酒板塊，皆見極重的沽壓。唯兩市連日

成交均超越萬億元人民幣，尚算暢旺。相信主要原因為假期前的抱團股過份熱捧，但回報未如理

想，因此有出轉倉的情況。加上人民銀行雖見在市場上投放資金，但僅小數，未見有任何支持。

估計未來幾日仍會繼續反覆。



＊高位沽壓極度重，調整過後低位吸＊



港交所（００３８８）公布去年業績，收入１９２億元增長１８％，股東應佔盈利

１１５﹒０５億元上升２３％，兩數皆勝預期，盈利更創出紀錄新高。日平均成交額１２９５億

元，按年上升４９％。全年新上市公司１５４家，當中有６成來自新經濟企業、同股不同權及利

用新制度申請上市。合共集資４００２億元，比上年增加２７％，更為自２０１０年以來最大集

資金額。上周為牛年首個星期，但僅４個交易日，累計升幅４７１點。恆指曾高見３１１８３

，創出近３年高位，最終收報３０６４４。而恆生科技指數亦同創出歷史紀錄新高１１００１，

全周累計升幅１４９點，最後報１０５６０。但在（２４日）受累於上調股票印花稅，恆指大幅

收跌，最多跌１０９９點，低見２９５３２，更失守３００００點關口。主要財政司在發表來年

的新財政預算案指出，將股票印花稅由現時的０﹒１百分點上調至０﹒１３個百分點，繼續由買

賣雙方按交易金額支付。為自１９９３年以後首次調整。

近日港股略呈弱勢，主要是恆指見３１０００高位後有獲利回吐。Ａ股市場在春節假後復市

未見可以開紅盤，投資者即見轉倉而拖累跟跌。美股內的科技股也見小型股災的出現，加上債券

息率續在高位徘徊，相信短期仍會見波動。但兩指數齊創新高位後，能借機會稍作調整，是屬於

健康，內地基金持續建立及募集資金，也預期北水會陸續流入港股。因此，在回吐過後，定可再

重拾升軌，再試新高。《華盛証券 張穎群》

