【債息飆高】港股急瀉７３１點半日收２９３４２，科指挫近５％

《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０年期國債債息急升，拖累隔晚美股三大指數急挫，納

指領跌３﹒５２％。港股在二月最後一個交易日低開６６２點報２９４１２點，再度跌穿三萬關

水平，及失守廿天線（２９７４２點），早段低見２９１４７點。多個板塊齊下挫，包括科技股

、賭股、油股等。恆指早市收２９３４２點，跌７３１點或跌２﹒４３％，主板成交１４５５﹒

７５億元。國企指數報１１４０４點，跌３１２點或跌２﹒６７％。恆生科技指數跌幅最強，科

指收報９０５６點，跌４４０點或跌４﹒６３％。

Ａ股兩市走低，上證綜合指數報３５１９點，跌６５點或跌１﹒８４％，成交２６０４﹒９

３億元人民幣；深證成份指數報１４５３４點，跌２９４點或跌１﹒９８％，成交３０３４﹒８

４億元人民幣。

重磅股全線下挫，港交所（００３８８）領跌，雖財經事務及庫務局局長許正宇指，已成立

小組跨界別研究香港的金融市場定位，望提升資產及風險管理等金融服務。港交所半日挫４﹒８

４％，報４７５﹒８。騰訊（００７００）跌２﹒７５％，報６７２﹒５元。中移動（００９４

１）跌１﹒７３％，報５３﹒８５元。建行（００９３９）跌０﹒９４％，報６﹒２９元。匯控

（００００５）軟０﹒３１％，報４７﹒５元；友邦（０１２９９）跌０﹒８９％，報１００元

。



＊科指急瀉近５％ＳａａＳ股領跌，微盟挫逾一成＊



美股納指大跌亦帶動科指急瀉近５％，科指股中由ＳａａＳ股領跌，微盟（０２０１３）挫

１０﹒３２％，報２２﹒６元；金軟（０３８８８）跌６﹒５５％，報５４﹒９５元；金蝶（０

０２６８）跌６﹒１％，報２７﹒７元。科指其他板塊股份方面，網易（０９９９９）去年第四

季網絡遊戲服務利潤遜預期，股價早市跌８﹒５３％，報１６６﹒３元；心動（０２４００）挫

７﹒９８％，報７０﹒３元；ＡＳＭ（００５２２）績佳股價仍跌７﹒６８％，報１０９﹒４元

；眾安在綫（０６０６０）跌６﹒６７％，報５３﹒９元。

ＡＴＭＸＪ估值亦因美１０年期債息飆升而受壓，除了騰訊下跌外，美團（０３６９０）挫

５﹒７８％，報３４９元；小米（０１８１０）跌４﹒６６％，報２５﹒６元；阿里巴巴（０９

９８８）跌４﹒２７％，報２３３元；京東集團（０９６１８）跌３﹒９７％，報３６３元。而

半新科技股快手（０１０２４）表現亦遜色，挫６﹒０１％，報３１８﹒８元。



＊１０年期債息飆升金礦股急挫＊



美債息飆升金價軟，金礦股急挫，其中跌勢最急為紫金（０２８９９），半日跌８﹒０２％

，報１１﹒９２元；山東黃金（０１７８７）跌５﹒０４％，報１５﹒８４元；招金（０１８１

８）跌３﹒７３％，報８﹒０１元；中國黃金（０２０９９）跌２﹒９７％，報２１﹒２５元；

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌１﹒２３％，報１２８８元。

賭股則向下，藍籌股銀娛（０００２７）最新公布業績表現不理想，全年盈轉虧蝕３９﹒７

３億元，期內每股虧蝕９１﹒６仙，不派末期息，半日股價跌６﹒４８％，報６９﹒２５元；而

另一藍籌股金沙（０１９２８）亦跌４﹒１％，報３６﹒２５元。至於其他賭股方面，美高梅（

０２２８２）跌７﹒８８％，報１２﹒６２元；澳博（００８８０）跌４﹒５２％，報１０﹒９

８元；新濠（００２００）跌２﹒８８％，報１６﹒１８元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒２

１％，報１５元。

內地據報土地供應改革，內房股昨日集體炒上，今日板塊普遍軟，個別持續上升，中海外（

００６８８）跌２﹒１９％，報１９﹒６６元；中海宏洋（０００８１）跌２﹒０５％，報４﹒

３元；寶龍（０１２３８）跌２﹒３４％，報５﹒８４元；旭輝（００８８４）升１﹒９２％，

報７﹒４３元；龍湖（００９６０）升１﹒７６％，報４６﹒２元。物管股方面，碧桂園服務（

０６０９８）擬購藍光嘉寶（０２６０６）６５％股權，後者半日升２０﹒５４％報４６﹒９５

元，前者跌１﹒１２％報６６﹒２５元。（ｊｃ）

