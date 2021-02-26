【債息飆高】港股急瀉７３１點半日收２９３４２，科指挫近５％

《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０年期國債債息急升，拖累隔晚美股三大指數急挫，納
指領跌３﹒５２％。港股在二月最後一個交易日低開６６２點報２９４１２點，再度跌穿三萬關
水平，及失守廿天線（２９７４２點），早段低見２９１４７點。多個板塊齊下挫，包括科技股
、賭股、油股等。恆指早市收２９３４２點，跌７３１點或跌２﹒４３％，主板成交１４５５﹒
７５億元。國企指數報１１４０４點，跌３１２點或跌２﹒６７％。恆生科技指數跌幅最強，科
指收報９０５６點，跌４４０點或跌４﹒６３％。
Ａ股兩市走低，上證綜合指數報３５１９點，跌６５點或跌１﹒８４％，成交２６０４﹒９
３億元人民幣；深證成份指數報１４５３４點，跌２９４點或跌１﹒９８％，成交３０３４﹒８
４億元人民幣。
重磅股全線下挫，港交所（００３８８）領跌，雖財經事務及庫務局局長許正宇指，已成立
小組跨界別研究香港的金融市場定位，望提升資產及風險管理等金融服務。港交所半日挫４﹒８
４％，報４７５﹒８。騰訊（００７００）跌２﹒７５％，報６７２﹒５元。中移動（００９４
１）跌１﹒７３％，報５３﹒８５元。建行（００９３９）跌０﹒９４％，報６﹒２９元。匯控
（００００５）軟０﹒３１％，報４７﹒５元；友邦（０１２９９）跌０﹒８９％，報１００元
。
＊科指急瀉近５％ＳａａＳ股領跌，微盟挫逾一成＊
美股納指大跌亦帶動科指急瀉近５％，科指股中由ＳａａＳ股領跌，微盟（０２０１３）挫
１０﹒３２％，報２２﹒６元；金軟（０３８８８）跌６﹒５５％，報５４﹒９５元；金蝶（０
０２６８）跌６﹒１％，報２７﹒７元。科指其他板塊股份方面，網易（０９９９９）去年第四
季網絡遊戲服務利潤遜預期，股價早市跌８﹒５３％，報１６６﹒３元；心動（０２４００）挫
７﹒９８％，報７０﹒３元；ＡＳＭ（００５２２）績佳股價仍跌７﹒６８％，報１０９﹒４元
；眾安在綫（０６０６０）跌６﹒６７％，報５３﹒９元。
ＡＴＭＸＪ估值亦因美１０年期債息飆升而受壓，除了騰訊下跌外，美團（０３６９０）挫
５﹒７８％，報３４９元；小米（０１８１０）跌４﹒６６％，報２５﹒６元；阿里巴巴（０９
９８８）跌４﹒２７％，報２３３元；京東集團（０９６１８）跌３﹒９７％，報３６３元。而
半新科技股快手（０１０２４）表現亦遜色，挫６﹒０１％，報３１８﹒８元。
＊１０年期債息飆升金礦股急挫＊
美債息飆升金價軟，金礦股急挫，其中跌勢最急為紫金（０２８９９），半日跌８﹒０２％
，報１１﹒９２元；山東黃金（０１７８７）跌５﹒０４％，報１５﹒８４元；招金（０１８１
８）跌３﹒７３％，報８﹒０１元；中國黃金（０２０９９）跌２﹒９７％，報２１﹒２５元；
ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌１﹒２３％，報１２８８元。
賭股則向下，藍籌股銀娛（０００２７）最新公布業績表現不理想，全年盈轉虧蝕３９﹒７
３億元，期內每股虧蝕９１﹒６仙，不派末期息，半日股價跌６﹒４８％，報６９﹒２５元；而
另一藍籌股金沙（０１９２８）亦跌４﹒１％，報３６﹒２５元。至於其他賭股方面，美高梅（
０２２８２）跌７﹒８８％，報１２﹒６２元；澳博（００８８０）跌４﹒５２％，報１０﹒９
８元；新濠（００２００）跌２﹒８８％，報１６﹒１８元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒２
１％，報１５元。
內地據報土地供應改革，內房股昨日集體炒上，今日板塊普遍軟，個別持續上升，中海外（
００６８８）跌２﹒１９％，報１９﹒６６元；中海宏洋（０００８１）跌２﹒０５％，報４﹒
３元；寶龍（０１２３８）跌２﹒３４％，報５﹒８４元；旭輝（００８８４）升１﹒９２％，
報７﹒４３元；龍湖（００９６０）升１﹒７６％，報４６﹒２元。物管股方面，碧桂園服務（
０６０９８）擬購藍光嘉寶（０２６０６）６５％股權，後者半日升２０﹒５４％報４６﹒９５
元，前者跌１﹒１２％報６６﹒２５元。（ｊｃ）
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