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26/02/2021 12:07

【債息飆高】港股急瀉７３１點半日收２９３４２，科指挫近５％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國１０年期國債債息急升，拖累隔晚美股三大指數急挫，納
指領跌３﹒５２％。港股在二月最後一個交易日低開６６２點報２９４１２點，再度跌穿三萬關
水平，及失守廿天線（２９７４２點），早段低見２９１４７點。多個板塊齊下挫，包括科技股
、賭股、油股等。恆指早市收２９３４２點，跌７３１點或跌２﹒４３％，主板成交１４５５﹒
７５億元。國企指數報１１４０４點，跌３１２點或跌２﹒６７％。恆生科技指數跌幅最強，科
指收報９０５６點，跌４４０點或跌４﹒６３％。
　　Ａ股兩市走低，上證綜合指數報３５１９點，跌６５點或跌１﹒８４％，成交２６０４﹒９
３億元人民幣；深證成份指數報１４５３４點，跌２９４點或跌１﹒９８％，成交３０３４﹒８
４億元人民幣。
　　重磅股全線下挫，港交所（００３８８）領跌，雖財經事務及庫務局局長許正宇指，已成立
小組跨界別研究香港的金融市場定位，望提升資產及風險管理等金融服務。港交所半日挫４﹒８
４％，報４７５﹒８。騰訊（００７００）跌２﹒７５％，報６７２﹒５元。中移動（００９４
１）跌１﹒７３％，報５３﹒８５元。建行（００９３９）跌０﹒９４％，報６﹒２９元。匯控
（００００５）軟０﹒３１％，報４７﹒５元；友邦（０１２９９）跌０﹒８９％，報１００元


＊科指急瀉近５％ＳａａＳ股領跌，微盟挫逾一成＊

　　美股納指大跌亦帶動科指急瀉近５％，科指股中由ＳａａＳ股領跌，微盟（０２０１３）挫
１０﹒３２％，報２２﹒６元；金軟（０３８８８）跌６﹒５５％，報５４﹒９５元；金蝶（０
０２６８）跌６﹒１％，報２７﹒７元。科指其他板塊股份方面，網易（０９９９９）去年第四
季網絡遊戲服務利潤遜預期，股價早市跌８﹒５３％，報１６６﹒３元；心動（０２４００）挫
７﹒９８％，報７０﹒３元；ＡＳＭ（００５２２）績佳股價仍跌７﹒６８％，報１０９﹒４元
；眾安在綫（０６０６０）跌６﹒６７％，報５３﹒９元。
　　ＡＴＭＸＪ估值亦因美１０年期債息飆升而受壓，除了騰訊下跌外，美團（０３６９０）挫
５﹒７８％，報３４９元；小米（０１８１０）跌４﹒６６％，報２５﹒６元；阿里巴巴（０９
９８８）跌４﹒２７％，報２３３元；京東集團（０９６１８）跌３﹒９７％，報３６３元。而
半新科技股快手（０１０２４）表現亦遜色，挫６﹒０１％，報３１８﹒８元。

＊１０年期債息飆升金礦股急挫＊

　　美債息飆升金價軟，金礦股急挫，其中跌勢最急為紫金（０２８９９），半日跌８﹒０２％
，報１１﹒９２元；山東黃金（０１７８７）跌５﹒０４％，報１５﹒８４元；招金（０１８１
８）跌３﹒７３％，報８﹒０１元；中國黃金（０２０９９）跌２﹒９７％，報２１﹒２５元；
ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌１﹒２３％，報１２８８元。
　　賭股則向下，藍籌股銀娛（０００２７）最新公布業績表現不理想，全年盈轉虧蝕３９﹒７
３億元，期內每股虧蝕９１﹒６仙，不派末期息，半日股價跌６﹒４８％，報６９﹒２５元；而
另一藍籌股金沙（０１９２８）亦跌４﹒１％，報３６﹒２５元。至於其他賭股方面，美高梅（
０２２８２）跌７﹒８８％，報１２﹒６２元；澳博（００８８０）跌４﹒５２％，報１０﹒９
８元；新濠（００２００）跌２﹒８８％，報１６﹒１８元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒２
１％，報１５元。
　　內地據報土地供應改革，內房股昨日集體炒上，今日板塊普遍軟，個別持續上升，中海外（
００６８８）跌２﹒１９％，報１９﹒６６元；中海宏洋（０００８１）跌２﹒０５％，報４﹒
３元；寶龍（０１２３８）跌２﹒３４％，報５﹒８４元；旭輝（００８８４）升１﹒９２％，
報７﹒４３元；龍湖（００９６０）升１﹒７６％，報４６﹒２元。物管股方面，碧桂園服務（
０６０９８）擬購藍光嘉寶（０２６０６）６５％股權，後者半日升２０﹒５４％報４６﹒９５
元，前者跌１﹒１２％報６６﹒２５元。（ｊｃ）

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