【恒指季檢】阿里健康、龍湖、海底撈染藍，成份股數目擴至５５隻

《經濟通通訊社２６日專訊》恆指公司公布，阿里健康（００２４１）、龍湖集團

（００９６０）及海底撈（０６８６２）染藍，獲納入恆生指數，恆生指數成份股數目將由５２

隻增加至５５隻。

另外，碧桂園服務（０６０９８）及農夫山泉（０９６３３）獲納入恆生國企指數，剔除海

螺創業（００５８６）、中石油（００８５７）、恆安國際（０１０４４）及華潤燃氣

（０１１９３）。

所有變動將於３月１５日起生效。（ｃｗ）

