《小傳日記》債息率降溫，魚缸向上伸；指數新貴勁，科技佬叻醒

《小傳日記》花旗１０年期國債息率終於降溫，亞洲時段仲見過１﹒４厘樓下，孖屐都暫時

鬆一口氣，花旗魚缸科技板塊周五略見反彈，加上眾議院通過拜登１﹒９萬億美金嘅疫情紓困計

劃。香江魚缸上周五插逾千點後，今日重返兩萬九關，一度勁升逾五百點。魚缸高開４７７點，

報２９４５７，曾升５７０點，高見２９５５０，不過就上唔返星期五個高位（２９５７９），

升幅仲一度收窄至２１５點。午後喺新經濟佬支持下，魚缸升幅擴大，曾經升超過４６０點，埋

單報２９４５２，升４７２點或升近２巴仙，主板成交少近三成半至２０９２﹒２１億銀。國企

指數報１１４５３，升２０６點或升近２巴仙。恆生科技指數報９２９８，升３４４點或升近４

巴仙。

北水大媽返嚟啦！今日再次錄得淨流入，經港股通淨流入近８４０５萬銀。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）跳起近３巴仙，報９９﹒９銀；ＱＱ（００７００

）踼高逾５巴仙，報６９７銀；美團（０３６９０）飛高近８巴仙，報３６６﹒８銀，係今日最

醒目藍戰士；大象（００００５）唔見近３巴仙，報４６﹒１銀。摩通提高生發發（００３８８

）目標價，今日收漲逾３巴仙，報４８９﹒６銀。

Ａ股兩市造好，上證綜合指數報３５５１，升４２點或升１﹒２１％；深證成份指數報１４

８５７，升３４９點或升２﹒４１％，總成交縮水近４巴仙至８７３２億銀人仔。



＊海底撈爆冷股價真勇猛；泉水入國指恆指等下次＊



恆指公司指數檢討結果出爐，恆指成份股數目會由５２隻增至５５隻。阿里健康（００２４

１）、龍湖（００９６０）同海底撈（０６８６２）有幸入選藍戰士，指數無將任何人踢走，三

隻佬分別彈起逾９巴仙，報２８﹒４５銀、踼高近４巴仙，報４７﹒７銀、鏟高逾８巴仙，報６

８﹒８５銀。

國指同科指都會少兩隻佬，國指加入咗碧桂園服務（０６０９８）同農夫山泉（０９６３３

），分別跳近１巴仙，報６４﹒３５銀、踼高近２巴仙，報５２﹒３銀。海螺創業（００５８６

）、潤燃（０１１９３）、中石油（００８５７）同恆安國際（０１０４４）要ｏｕｔ，海螺同

潤燃升一格，分別報３４﹒５５銀同３８﹒８銀。中石油起哄升逾１巴仙，報２﹒８１銀；恆安

跌兩格，報５３﹒６銀。



＊家電成新貴落磅勿閉翳；提速再降費電訊佬欣慰＊



科指多咗海爾智家（０６６９０）同萬國數據（０９６９８）分別彈起逾６巴仙，報３１﹒

４銀、踼高逾３巴仙，報１０１﹒５銀。要走嘅仍然有得升，丘鈦（０１４７８）跳逾３巴仙，

報１５﹒２４銀；貓眼（０１８９６）跳高近３巴仙，報１５﹒２２銀；心動（０２４００）踼

高逾４巴仙，報７１﹒８銀；易鑫（０２８５８）升逾３巴仙，報２﹒９４銀。

神州工信部部長肖亞慶話，５Ｇ用戶規模快速攀升，依家５Ｇ終端連接數超過兩億，５Ｇ戶

均移動互聯網接入流量較４Ｇ用戶高出約五成。電訊佬造好，中移動（００９４１）彈近５巴仙

，報５６﹒３５銀；中電信（００７２８）炒高逾６巴仙，報２﹒６４銀；聯通（００７６２）

踼高近５巴仙，報５﹒１５銀；鐵塔（００７８８）跳近１巴仙，報１﹒１７銀。



＊濠賭佬發威新濠先突圍，晶片佬受惠華虹最有為＊



馬交公布２月博彩收入按年升咗１﹒３６倍，係２０１９年９月以來第一次錄得增長，帶動

濠賭佬跑出。一馬當先嘅就係新濠（００２００），飆高逾５巴仙，報１６﹒９２銀，雖然佢嘅

附屬公司新濠博亞娛樂上年盈轉虧損，但未見影響今日升勢。永利澳門（０１１２８）抽逾２巴

仙，報１４﹒９８銀；銀娛（０００２７）起飛逾２巴仙，報７２﹒４５銀。但剛剛出成績表嘅

美高梅（０２２８２）就盈轉虧５２億銀，今日都係插低逾５巴仙，報１３﹒１２銀。

神州工信部喺發布會上話要提升集成電路等領域產業，晶片佬就即時醒神，個個都彈起晒。

華虹（０１３４７）鏟高近１１巴仙，報５２﹒６銀；中芯（００９８１）起哄近７巴仙，報２

６﹒７５銀；上海復旦（０１３８５）炒高逾７巴仙，報１２﹒１２銀。可惜ＡＳＭ（００５２

２）被瑞信唱淡，仲降低佢他屐價近一成，搞到今日插水逾３巴仙，報１０４﹒３銀。請請！



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