《缸邊隨筆－石鏡泉》美１０年債息升完？

《缸邊隨筆》美１０年債息於上周五（２６日）應升完，跟著會在１﹒２％至１﹒４％來回

，直到拜登的１﹒９萬億美元水浸方案被通過，１０年債息又再起波瀾。



上周日（２８日），筆者跟些朋友討論上周的債股市走勢，筆者如是說：



上周的債股走勢是大戶黑吃黑。



一般牙力少的大戶以為美１０年債息不會升穿１﹒５％，超級大戶就夾穿你１﹒５％，直撲

１﹒６％。另外，在上周四（２５日）拍賣７年期國債上就罷買，使到該次拍賣是近年來最差的

承接，營造債市恐慌。超級大戶知道，不買７年債，１０年債息必急升，即債價跌，將原預算買

７年債的錢，轉去買跌了價，即平了的１０年債。在未買債前，更會沽空股票，因債息升，股必

跌，所有這些攻掠一定會在周五前做齊，因怕美儲局在周末出手救股、救債。



這次超級大戶是完美地做完了山林風火之策。



兩三星期前，不動如山地，在場外即大家見不到的市場，布好債市沽空和股票沽空的衍生工

具的局，但在人人見到的場內，就推高股價。



怎知超級大戶在布債市沽空局？債息在近月慢慢上升。



這個布局要靜雞雞，要如軍隊林中徐行，你空中偵察機也看不到我，但只有見林中群鳥飛起

，才可估林中有人，這就是美１０年債息升破１﹒２％。



到進攻前夕就要疾走如風，俾你見到７年國債拍賣承接少，但十年債息升一升，又回下至１

﹒５％的人人警戒位，以麻痺大眾。班美儲局靚仔，又大大聲話唔怕通脹升，等大眾坐定粒六

。



然後是上周五，攻烈如火，ｍａｋｅ ｔｈｅ ｋｉｌｌｉｎｇ，美股狂跌，港股狂跌。但

請留意，美１０年債息在上周五晚，就回下至１﹒４％水平，即是超級大戶已開始食糊了，下周

局勢應明朗。



＊美債息稍回 港股即回升＊



今天，結果明朗了，港股回升，執筆時是昨五六時，估計昨晚（１日）美股是升，美１０年

債息是在１﹒４％以至稍下水平。



為甚麼超級大戶要在上周五食糊？



對炒家言，「山林風火」戰略中的「山、林」，是可以用數月來布局，但到發動「風火」之

擊，就限於人的體力，頂多是禿鷹７２小時，三天不眠不休地炒，之後就一定要鳴金收兵，去休

息，這是索羅斯的一員勇將在其《Ｍｏｎｅｙ Ｂａｚａｒ》一書中，不經意透露出來。



筆者這個陰謀論你可以不信，但筆者在上周二（２３日）「女股神話將要怕」一文中有謂：



美１０年債息已三扒兩撥升上１﹒３３％，後向如何？野村話：美１０年債息１﹒３％可，

升破１﹒５％，股有難。



上周有提及會講講為何美債息會升，為文時，未有女股神周日在ＣＮＢＣ的訪問，今見到，

她又講會打到嚟，就不得不將甚麼的遠因，中因等擱到明天談（但如昨晚美股有難，又要推遲講

，因為處理打到嚟重要過講為甚麼會打到嚟）。



今時炒家多是Ｍｏｍｅｎｔｕｍ Ｔｒａｄｅｒ，即是追風族，追住風口，追逐些飛天豬，

這些追風族是會加大市場的波動性，當市場波動性增大時，就好像飆車族拐彎搶前，可以一下子

逾出或碰上防撞攔，就算反彈回賽道中，在防撞攔外的旁觀者都可能有事，即是城門失火，殃及

池魚。



野村話市場的ＣＴＡ基金（追風族的其中一族），之前大沽美債，基本打算在沽至１﹒３％

以至１﹒４％時便食糊，即是美債息會回下。但市場是受四方八面人馬影響，如屆時有人馬殺上

１﹒５％，則那些在１﹒３％和１﹒４％食了糊的ＣＴＡ基金，會返身再沽，那時１﹒５％以至

１﹒６％一破，便會直望２％了。



野村謂美１０年債息，見１﹒５％，美股會跌８％，如１０年債息見２％，美股會跌多少？

要看雪球滾得有幾大，但美股要跌１０％以至２０％是有機會的。



做完女股神和野村的傳聲筒，看昨晚美股及今周的１０年美債息表現嘞！



美國大戶黑吃黑完畢，飽食便遠颺等第二次開餐。



長遠言，美債息升不升，當然升。不過，炒友是炒當下，不炒長遠的，他們今天可炒升，明

天會轉膊炒跌，因為他們是炒當下。不過美聯儲局則看長遠，故美聯儲局管不了你短期的死活，

只可惜，如炒友短期死了，就見不到金光大道的明天。



至於拜登的１﹒９萬億美元水浸方案如何為１０年債息再起波瀾，明天（３日）談。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

