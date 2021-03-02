《凱文隨筆－凱文》菠蘿生蟲，要聽果農

《凱文隨筆－凱文》中國海關總署宣布，３月１日起暫停菠蘿（台灣叫鳳梨）進口，官方給

出的理由是有蟲子。



台灣島內的執政官員、民意代表，「兩岸一家親」市長，以及資深媒體人（所謂名嘴）都各

抒己見，反應熱烈。頭號執政人物帶頭吃菠蘿，並呼籲中國不要在貿易事宜上進行政治操作；市

長怪罪中國沒有善意；民意代表搬出「所有雞蛋不應放在一個籃子」的經濟理論，出謀獻策，倡

議開拓歐美市場；左右逢迎的超級名嘴敦促中國，要展現泱泱大國風範，不要懲罰無辜的農民。

最令人無語的是另一位年紀不輕的媒體人說，２３００萬島民每人每天吃１８公斤（即六個）鳳

梨，吃兩個禮拜，就挺過去了，一點都不難，也不怕。



這些人都在演極其難看的爛戲，拿不出解決方案；一位老果農的心聲最務實：「趕緊跟對方

好好的談」、「不要天天在罵對方了」，老果農說台灣鳳梨出口中國，一天就抵達，不必提前收

割或催熟，且最甜美可口；但出口美洲最快也要２０天，東西抵達後都已經熟爛了。民意代表根

本沒去了解果農的經營實況，只在紙上談兵。



中國長期以來對台灣實施所謂「讓利」政策，釋出無窮善意，企望國家可以和平統一，當年

也提出了，台灣領導人可以當中國國家副主席；台灣方面接受政策帶來的經濟利益，卻漠視政策

隱藏的善意；「國台辦」近年也因此成為中國網民嘲笑的對象，變成了「跪台辦」。在美國流氓

總統特朗普政府四年的唆使下，中台關係目下已屆兵戎相見之地，還搬出甚麼「不要進行政治操

作」的話，也太沒出息了。



台灣執政當局在過去幾年不斷吹噓，台美關係到達了最巔峰的友好狀態，這話只對一半，美

國人真的這樣想嗎？兩岸開戰就能證明美國人的想法，但這個行動勞民傷財，應該不是中國領導

人的首要選項，故此才一直克制，觀察事態發展；據報美國仍有一艘航母停留在南海，可知這個

自由航行舉動意味著甚麼？巴拿馬由原屬哥倫比亞的一個地區，能夠成為一個獨立國家，當年依

仗的就是美國一艘海軍艦艇駛到哥倫比亞海域，哥倫比亞不敵美國的威脅，只能忍辱讓一部分國

土分裂出去。中國今非昔比，沒讓台灣獨立成為了美國的軍事基地，變相在自家門口放一頭老虎

；美國也清楚一旦跟中國開戰，兩個大國如果出動核武，整個地球都要承受無比沉重的代價；如

果只是常規戰爭，打仗的地點又在中國附近，中國軍事專家早已有結論，美國必敗；美國也應該

同意這個結論，否則他們早已總統訪問台灣，戰鬥機登陸寶島了，那有耐性跟你慢慢的玩；只看

美國轟炸中東國家，說炸就炸，他們的主流媒體絕不會說這是侵略戰爭，只當報導一宗交通意外

；有時候甚至連他們的所謂盟友也是看新聞報導後才知悉，那種粗暴程度令人髮指。



中台僵局看不到和平解決的曙光，８１７萬島民支持台獨的「民進黨」，就連「國民黨」也

反對統一；誰也說不准兩岸何時開戰。但有一點是確定的，美國正在衰敗，一個病毒令全世界都

看清了美國的本事，特朗普四年來沒有任何發展計劃，只空談無法實現的製造業回歸，然後就是

關稅與制裁，政策一一失敗後，他演變成了病態政客，輸了大選還要煽動暴亂；最諷刺的是超過

一半的參議員說他有罪，他也沒事，昨天還出來露面，說可能（不是可能，而是肯定，因為他卸

任後在社交媒體已開展２０２４競選工程，連副總統拍檔都找了）會出選下一屆總統。這種體制

還有明天嗎？



紐約市又傳來的新病毒變種的消息，只要再出點小事，這個霸權就隨時崩潰，又是辛丑年，

美國會不會跟我們簽一個甚麼條約？然後大家都好，世界都和平了，誰知道。

