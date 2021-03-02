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即市新聞

02/03/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒１億人幣，買國美零售中移動沽美團騰訊

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國１０年債息維持於１﹒４厘水平，美股隔晚造好道指升６０
３點，港股承接高開逾２００點，早市曾升３００點，其後轉跌。傳統經濟股捱沽，加上財政司
司長陳茂波表示，未來不排除進一步提高股票印花稅的可能性，大市午後一度倒跌近５００點，
收報２９０９５點，跌３５６點，成交２３２７億元。
　　按額度計算，北水全日淨流入６﹒１億元人民幣，減少７７﹒６％。北水淨買入最多的個股
依次是國美零售（００４９３）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是美團
（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交２３２７﹒２５億元增加１１﹒２％。其中港股通成交５５９﹒２億元，佔總成交
２４％。

＊國美大跌一成九，仍獲北水淨買入近１０億＊

　　國美以先舊後新方式配售２２﹒８億股股份，跌１８﹒９７％報１﹒８８元，北水淨買入９
﹒８億元。
　　中移動跌２﹒４％報５５元，北水淨買入８﹒７億元。
　　美團跌１﹒２％報３６２﹒４元，北水淨賣出１１﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　國美零售　　　　（００４９３）　　　　　　９﹒７９
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　８﹒６５

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－１１﹒３７
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－４﹒２４
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－２﹒９７
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒８６
　　紫金礦業　　　　（０２８９９）　　　　　－１﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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