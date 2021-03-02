【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒１億人幣，買國美零售中移動沽美團騰訊

《經濟通通訊社２日專訊》美國１０年債息維持於１﹒４厘水平，美股隔晚造好道指升６０

３點，港股承接高開逾２００點，早市曾升３００點，其後轉跌。傳統經濟股捱沽，加上財政司

司長陳茂波表示，未來不排除進一步提高股票印花稅的可能性，大市午後一度倒跌近５００點，

收報２９０９５點，跌３５６點，成交２３２７億元。

按額度計算，北水全日淨流入６﹒１億元人民幣，減少７７﹒６％。北水淨買入最多的個股

依次是國美零售（００４９３）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是美團

（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）。

主板成交２３２７﹒２５億元增加１１﹒２％。其中港股通成交５５９﹒２億元，佔總成交

２４％。



＊國美大跌一成九，仍獲北水淨買入近１０億＊



國美以先舊後新方式配售２２﹒８億股股份，跌１８﹒９７％報１﹒８８元，北水淨買入９

﹒８億元。

中移動跌２﹒４％報５５元，北水淨買入８﹒７億元。

美團跌１﹒２％報３６２﹒４元，北水淨賣出１１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

國美零售 （００４９３） ９﹒７９

中國移動 （００９４１） ８﹒６５



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －１１﹒３７

騰訊控股 （００７００） －４﹒２４

香港交易所 （００３８８） －２﹒９７

中芯國際 （００９８１） －１﹒８６

紫金礦業 （０２８９９） －１﹒６６

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（ｃａ）

