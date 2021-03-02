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02/03/2021 14:03

【ＦＯＣＵＳ】恒指改頭換面，冥冥或加大寡頭競爭

　　【ＦＯＣＵＳ】１９６９年面市、逾半世紀歷史的恆指，明年中前將完成改頭換面－－成分
股數量從目前的５２隻增至８０隻；按７大行業揀選後，港企及金融股權重將雙雙削減；單隻個
股權重上限由１０％劃一為８％……
　　傍上約６８０億美元恆指追蹤資金的靠山，科技、消費行業的藍籌新貴勢成最大贏家，但冥
冥中或會加大寡頭競爭和股指波動。

＊新經濟公司增助提振估值中樞＊

　　萬眾矚目的恆指優化諮詢結果於周一（１日）收市後揭盅。主要變革包括：明年中前將成分
股數目從目前的５２隻（本月中生效為５５隻）增加至８０隻，最終目標１００隻；按７大行業
揀選成份股，「大佬」金融股的權重料由目前逾四成降至不足三分一；港企數目維持２０至２５
隻，惟權重料同由目前逾四成降至不足三分一。
　　同時，單隻個股權重上限劃一為８％，現時佔１１﹒０１％的騰訊（００７００）及
９﹒８９％的友邦（０１２９９）料首當其衝；將上市歷史要求由一般的兩年劃一減至３個月，
最大得益者料是半新股快手（０１０２４）。
　　倚重金融、地產等舊經濟的恆指，去年大幅跑輸滬深３００及標指；坊間普遍預計，擴容擁
抱科技、消費等新經濟公司後，勢有助提振估值中樞。恆指公司模擬測算就顯示，市盈率料從現
時的１５﹒７倍升至改革後的１９﹒１倍。

＊科企愈趨多元，優勢份額隨時逆轉＊

　　歷史數據並指，入選藍籌之列等同傍上約６８０億美元恆指追蹤資金（含被動資金及
ＥＴＦ）的靠山，可謂名利雙收，相反遭剔除者則驟然惆悵。不過，此是否意味估值高企的明星
股值得「接飛刀」？從「女股神」Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ旗下旗艦基金ＡＲＫＫ淨值半月縮水
近兩成，以及內地公募一哥張坤突跌落神壇看，似乎未必。
　　另值一提的是，隨著科企巨擘愈來愈趨多元化，原本各自之間的界限變得模糊，加上愈來愈
多的監管介入，業務優勢、市場份額、高利潤率隨時逆轉。近者有螞蟻的「生蛋金鵝」網貸業務
折翼，快手隨拼多多後同膺電商黑馬，華為「鴻蒙」翹動蘋果、安卓牆角；遠者則有老牌迪士尼
靠串流新生，微軟洽購Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ欲進軍社媒等。
　　當新經濟競爭趨向更激烈，相關公司的股價變動帶同擴容後的恆指會否更趨波動，大上大落
將成常態？不妨拭目以待。

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