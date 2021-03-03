《新股掛牌》賽生藥業首掛開報１８﹒５元，較招股價低近２％

《經濟通通訊社３日專訊》賽生藥業（０６６００）今日首掛，開報１８﹒５元，較招股價

１８﹒８元低１﹒６％，以每手５００股計，不計手續費，每手蝕１５０元。

該股公開發售獲超額認購１０６７倍，一手中籤率３％。（ｅｄ）

