【內銀發圍】整頓網貸有利內銀，黃偉康：可部署建行及渤海銀行

《經濟通通訊社３日專訊》內銀股今日幾乎全線上揚支撐大市，四大內銀股中，工行（０１

３９８）、農行（０１２８８）及建行（００９３９）早市均升約４％，招行（０３９６８）更

飊近７％。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，現階段部署內銀股未為晚也。



＊新增貸款新高，減慢壞帳壓力＊



他指除債息上揚繼續利好內銀板塊的普遍說法外，大家不應忽略中央政府早前整頓互聯網貸

款業務的利好作出。他解釋，上月銀保監會印發《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通

知》明確聯合貸３項定量指標，包括單筆貸款中合作方的出資比例不低於３０％等，令以往互聯

網貸款業務優勢不再，使不少貸款及存款資金重返銀行體系，自然令內銀企業此方面的收益回升

。他補充，內地１月新增人民幣貸款３﹒５８萬億元創新高，亦有助減慢內銀股壞帳的壓力。

花旗集團早前發表報告，指中國最新針對商業銀行互聯網貸款的政策將利好全國性銀行，地

方性銀行則因不得通過互聯網貸款跨區域經營等約束而承壓；又指新規可以防止銀行過度依賴第

三方助貸機構進行信用評估，並降低系統風險。



＊不良貸款問題料逐步解決＊



中國銀保監主席郭樹清昨日（２日）指出，２０２１年可能需要處置的不良貸款規模還會增

長，這一趨勢甚至會延續到明年。黃偉康指出，內銀股將爆破之說坊間此起彼落多年，現時中央

為解決泡沫之餘不忘政策延續性，只要人行維持去年的流動性規模，相信不良貸款往後能逐步解

決。



＊建行穩陣投資，渤海行進取博升＊



投資部署方面，他指出，作風穩陣的投資者，可選擇四大內銀股，包括建行（００９３９）

、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）及農行（０１２８８），當中首選建行，建議６﹒

２元下買入，目標價７元，穿二百五十天線（約５﹒８３３元）止蝕；進取者可買渤海銀行（０

９６６８），現價買入，博反彈上４﹒４元，若跌至低於買入價一成，應要止蝕。（ｋｓ）

