《再戰明天》全國政協會議召開，九倉置業派業績

《經濟通通訊社３日專訊》明日全國政協會議召開，和九龍倉置業（０１９９７）派業績，

料為市場焦點。



＊全國政協十三屆四次會議召開，歐洲央行執委發表講話＊



在北京，全國政協十三屆四次會議明日召開。在外圍重要經濟活動上，本港時間

４：００ｐｍ歐盟執委會副主席東布洛夫斯基和歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼於歐洲議會討

論有關財政政策問題。石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與非ＯＰＥＣ亦會舉行部長級會議。

數據方面，明日８：３０ａｍ，澳洲公布１月出口，月率料由３％升上４％；１月進口，月

率跌幅料由２％擴大至４％；１月零售銷售，月率料由下滑４﹒１％升上０﹒６％；１月貿易收

支料由６８億澳元升至６８億澳元。１：００ｐｍ，日本公布２月消費者信心指數，料由

２９﹒６升至３０。６：００ｐｍ，歐元區公布１月零售銷售，年率料由０﹒６％逆轉至下滑１

﹒２％，月率料由２％逆轉至下滑１﹒４％；１月失業率料維持於８﹒３％。



＊九倉置業創興銀行派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：信達國際控股（００１１１）、越秀房產信託基金

（００４０５）、ＩＧＧ（００７９９）、泓富產業信託（００８０８）、創興銀行

（０１１１１）、航標控股（０１１９０）、中國光大綠色環保（０１２５７）、中信國際電訊

（０１８８３）、ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０）、九龍倉置業、捷榮國際控股

（０２１１９）、寶尊電商（０９９９１）等。（ｈｌ）

