《小傳日記》賭仔再鬆綁，內銀升勢旺，魚缸向上飆，科佬兩頭搖

《小傳日記》隔晚美股三大指數個別發展。香江魚缸反彈開報２９２４９升１５３點，資金

追捧舊經濟股，賭仔有摩通唱好跑出，野村話孖屐誤解咗神州銀保監主席郭樹清嘅言論，該行預

計今年政策利率同存款準備金率都唔會郁，內銀反彈得好勁，三隻內銀藍戰士最多升過約４至６

巴仙不等，恆指造好最高見２９９１２點升８１６點。花旗國十年期債息喺１﹒４厘水平窄幅爭

持，今日科指反覆向上升但仍然跑輸大市。恆指最終收漲７８４點或２﹒７巴仙報２９８８０點

，破十天線（２９８５９點）。主板成交１８５０﹒２３億元，少逾兩成。國指報１１６６６點

，升３０４點或２﹒６８％。科指報９３６６點，升１０８點或１﹒１７％。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）獲野村唱好喺神州嘅業務增長前景正面，並上調他

屐，ＡＩＡ踼高 近３巴仙，報９９﹒３銀。大象（００００５）計劃發行２０億美金嘅永久後

償或有可轉換證券，跳高近３巴仙，報４６﹒２５銀。證監會批咗歐冠昇做生發發（００３８８

）ＣＥＯ，升逾２巴仙，報４９８銀。

Ａ股兩市低開高走，上證綜指報３５７６點，升６８點或１﹒９５巴仙；深證成指報１４９

３２點，升１８１點或１﹒２３巴仙，總成交８６３１﹒８５億人仔少近６巴仙。



＊免檢測入場賭仔人人搶，野村定軍心內銀變黃金＊



馬交賭仔又有運行啦！今日開始出入賭場唔使ｓｈｏｗ病毒陰性報告，摩通就覺得可以吸引

本地賭仔入場玩返兩手，加上之前馬交政府豁免神州旅客隔離，睇得出馬交防疫措施開始放寬，

賭收慢慢復甦，濠賭佬自然再踢高！銀娛（０００２７）飛起近８巴仙，報７４﹒５銀，係今日

最威藍戰士；金沙（０１９２８）彈高逾５巴仙，報３７﹒５５銀；新濠（００２００）跳起逾

６巴仙，報１７﹒２６銀；澳博（００８８０）走上近４巴仙，報１１﹒０６銀；永利澳門（０

１１２８）走高近４巴仙，報１５﹒２２銀。

內銀佬今日都好叻仔！新舊輪動之下啲熱錢湧哂入舊經濟佬，野村又估計加息周期未有咁快

開始，又覺得大家誤解咗郭樹清，話佢冇「口頭加息」，今日內銀齊齊反彈。建行（００９３９

）走高近６巴仙，報６﹒４銀；工行（０１３９８）走上近６巴仙，報５﹒２８銀；農行（０１

２８８）踢高升近７巴仙，報２﹒９７銀；郵儲行（０１６５８）跳起近７巴仙，報６﹒１８銀

；招行（０３９６８）飛高近８巴仙，報６２﹒９５銀。



＊納指又轉好科技向上掃，業績前炒定ＩＧＧ就醒＊



納指期貨走高，午後科技佬見資金重新流入，重磅科技佬反彈！美團（０３６９０）彈近３

巴仙，報３７２﹒６銀；阿里巴巴（０９９８８）升逾１巴仙，報２３２﹒４銀；阿里健康（０

０２４１）超高３巴仙，報２８﹒７銀；小米（０１８１０）升近２巴仙，報２６﹒４５銀；京

東集團（０９６１８）無升跌，報３７７﹒８銀。

ＱＱ（００７００）有份投資嘅遊戲開發商Ｅｐｉｃ Ｇａｍｅｓ宣布收購咗糖豆人開發商

，飛起近４巴仙，報７２３銀；ＩＧＧ（００７９９）飆近１１巴仙，報１３﹒１８銀；心動（

０２４００）炒高金半成巴仙，報６９﹒９銀；中手游（００３０２）升近２巴仙，報３﹒１４

銀；網易（０９９９９）升逾１巴仙，報１７４﹒３銀；友誼時光（０６８２０）升近１巴仙，

報２﹒４４銀。



＊明星股來襲劵商佬發達，期鋁現反彈金屬佬大賺＊



新股熱潮又殺到，消息話中概股百度同Ｂ站計劃短期內通過上市聆訊，合共集資或者超過６

００億銀，其中百度最快今個星期通過聆訊就嚟招股，劵商又有大錢賺。另外上海證監局近日同

劵商開會，話要打擊「關鍵少數」，提高證券公司專業水平。劵商佬起哄，生發發（００３８８

）走高逾２巴仙，報４９８銀；中金（０３９０８）走上近３巴仙，報１８﹒２６銀；國泰君安

（０２６１１）跳起逾２巴仙，報１１銀；申萬宏源（０６８０６）剷上逾２巴仙，報２﹒２４

銀；中信建投（０６０６６）踢起近３巴仙，報１０﹒４銀。

期鋁連跌兩日之後又突破天際，隔晚一度飆半成，高見每噸２２２７﹒５美金，今日亞洲時

段繼續向上，最高見過２２４０﹒５美金愈升愈有！有分析話鋁價可能受惠於銅價走高，製造商

開始用較平嘅材料替代銅，話鋁價或者去到每噸３０００美金。金屬佬剷高，中鋁（０２６００

）爆升逾一成三，報４﹒１１銀；俄鋁（００４８６）走高逾４巴仙，報４﹒３７銀；五礦資源

（０１２０８）彈高近一成，報５﹒１６銀；贛鋒（０１７７２）剷上近６巴仙，報１１１銀；

紫金（０２８９９）飛起近一成一，報１２﹒３２銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

