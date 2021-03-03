《投資智慧－鄧聲興》恒指成分股改革，有助提升代表性及多樣化

《投資智慧》恆指公司近日公布有關《優化恆生指數持續成為香港市場最具代表性和最重要

的市場基準之建議》的諮詢結果。其中主要改革是：



（一）擴大市埸覆蓋率，現時有５５隻恆指成分股，目標於２０２２年中前將成分股最終數

目將固定為１００隻；

（二）擴充行業的代表性，恆指成分股將按７大行業組別選出成分股，分別是金融業、資訊

科技業、非必需及必需性消費、地產建築業、公用事業及電訊業、醫療保健業以及能源業、原材

料業、工業及綜合企業；

（三）迅速納入上市新股，恆指公司將要求，收窄至縮短上市歷史要求由滿２４個月至３個

月；

（四）保持香港公司代表性，成分股中，會維持２０至２５隻香港公司股份；

（五）改善成分股權重分布，目前部分成分股權重佔高達一成，同股不同權╱第二上市成分

股權重只有５％。最新的改革中，將對所有成分股採用８％的權重上限，並同時適用於恆生中國

企業指數。



鑑於現時恆指成分股中，金融股份佔比最多，佔約５０％，其中的中資股、內銀股份的ＰＥ

普遍較低，波幅亦較低。現時恆生波幅指數只有２２％－２７％，大約是內銀股份的程度。而當

炒的新經濟股份的普遍３０％－７０％不等，波幅較大，升幅亦較大。例如，建設銀行

（００９３９）的歷史波幅約只有２３％，而屬新經濟股的美團（０３６９０）卻約有７３％，

及小米（０１８１０）也有５１％，大大高於內銀股份的程度。



因此成分股數目若增加至１００隻，可增加更多新經濟股，從而提高恆指的波幅，可攤薄波

幅較小的現有恆指成分股。加上，現時的恆指沒法完全反映市場的變動，特別是新經濟股的熾熱

交投表現，即使往往多隻新經濟股份造好，亦沒能帶挈恆指上升。經是次恆指成分股改革，優化

後的恆生指數將進一步提升其代表性，並使指數變得更均衡及多樣化，能吸引更多資金投入市場

，有助大市成交活躍，令香港股票市場估值更高，保持恆生指數為香港股票市場最重要的指標。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

