《權證紅盤－朱紅》跌夠未？

《權證紅盤》在牛年首次和大家見面，首先祝各位：身體健康！平安幸福！投資順利！
記得筆者放假前，恆指大約在２９２００點，如果今天才回來市場，還以為恆指沒有什麼變
動，但事實並非如此，恆指一口氣從２９２００點升至３１１８３﹒３６點後，上周一天升，一
天跌，波幅明顯擴闊，上周的高低波動達１５００點。有朋友問跌夠未呢？
先看看近周恆指是怎麼創新高的吧！恆指在３月１８日升上３１１８３﹒３６點，那天雖然
是創新高，但卻是以高開低收，高位支持力不夠。再看上周一（２２日）恆指高開４２０後，低
收３２５點至３０３１９點；雖然曾升近高位３１０７１﹒６１點，但未能突破３月１８日升上
３１１８３﹒３６點，氣勢轉弱。上周二（２３日）恆指低開１２９點至３０１８９點後，跌轉
升，由低位計曾升超過８００點至３０９００點以上。但２３日的高位３０９４８點，卻低於２
２日的高位３１０７１，反彈無力。
周三（２４日），市場藉政府提升股票印花稅為理由，恆指即日高位大跌１２６０點，同時
大市並以３５３０億元的創新高成交額劃上句號。在跌了１２６０點後，周四（２５日）高開４
５５點後，僅僅收在３００００點樓上。周五（２６日），恆指低開６００多點後，以跌
１０９３點收市，大市成交額超過３２００億元。從以上可見這次的調整似乎在１８日的「升」
已經埋下「跌」的伏線。
此外，資金近日傾向由股市流入債市避險。美國聯邦儲備局主席鮑威爾本周連續兩天出席國
會委員會，他預期未來一年通脹或許有些波動，但影響不致「很大或持續」（ｌａｒｇｅ ｏｒ
ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ）。雖然他努力淡化市場憂慮，但成效不彰。美國１０年債息升上一年
高位１﹒６厘。
市場視美國國債率為無風險利率，是一些貸款的定價基礎，債息下降減低借貸成本，增加市
場上的資金，可說是去年推動股市上升的原因之一。不過市場開始預期通脹會上升，推升債券率
，增加資金成本，將不利於股市，港股或仍會繼續下行，各位留意風險。
港交所（００３８８）股價高位回落，連跌５個交易日，跌至５０天線４７９元附近，高位
計跌幅達２０％。近日有約１﹒６億元和１５００萬元，分別流入港交所認購證和牛證。如看好
港交，可留意港交認購證２１８４０，行使價５９９﹒８元，２０２１年７月到期，實際槓桿７
倍。如看淡港交，可留意港交認沽證２２５８３，行使價４４８﹒６８元，２０２１年７月到期
，實際槓桿５倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動