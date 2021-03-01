《權證紅盤－朱紅》跌夠未？

《權證紅盤》在牛年首次和大家見面，首先祝各位：身體健康！平安幸福！投資順利！



記得筆者放假前，恆指大約在２９２００點，如果今天才回來市場，還以為恆指沒有什麼變

動，但事實並非如此，恆指一口氣從２９２００點升至３１１８３﹒３６點後，上周一天升，一

天跌，波幅明顯擴闊，上周的高低波動達１５００點。有朋友問跌夠未呢？



先看看近周恆指是怎麼創新高的吧！恆指在３月１８日升上３１１８３﹒３６點，那天雖然

是創新高，但卻是以高開低收，高位支持力不夠。再看上周一（２２日）恆指高開４２０後，低

收３２５點至３０３１９點；雖然曾升近高位３１０７１﹒６１點，但未能突破３月１８日升上

３１１８３﹒３６點，氣勢轉弱。上周二（２３日）恆指低開１２９點至３０１８９點後，跌轉

升，由低位計曾升超過８００點至３０９００點以上。但２３日的高位３０９４８點，卻低於２

２日的高位３１０７１，反彈無力。



周三（２４日），市場藉政府提升股票印花稅為理由，恆指即日高位大跌１２６０點，同時

大市並以３５３０億元的創新高成交額劃上句號。在跌了１２６０點後，周四（２５日）高開４

５５點後，僅僅收在３００００點樓上。周五（２６日），恆指低開６００多點後，以跌

１０９３點收市，大市成交額超過３２００億元。從以上可見這次的調整似乎在１８日的「升」

已經埋下「跌」的伏線。



此外，資金近日傾向由股市流入債市避險。美國聯邦儲備局主席鮑威爾本周連續兩天出席國

會委員會，他預期未來一年通脹或許有些波動，但影響不致「很大或持續」（ｌａｒｇｅ ｏｒ

ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ）。雖然他努力淡化市場憂慮，但成效不彰。美國１０年債息升上一年

高位１﹒６厘。



市場視美國國債率為無風險利率，是一些貸款的定價基礎，債息下降減低借貸成本，增加市

場上的資金，可說是去年推動股市上升的原因之一。不過市場開始預期通脹會上升，推升債券率

，增加資金成本，將不利於股市，港股或仍會繼續下行，各位留意風險。



港交所（００３８８）股價高位回落，連跌５個交易日，跌至５０天線４７９元附近，高位

計跌幅達２０％。近日有約１﹒６億元和１５００萬元，分別流入港交所認購證和牛證。如看好

港交，可留意港交認購證２１８４０，行使價５９９﹒８元，２０２１年７月到期，實際槓桿７

倍。如看淡港交，可留意港交認沽證２２５８３，行使價４４８﹒６８元，２０２１年７月到期

，實際槓桿５倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

