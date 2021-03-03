《日入而息》全國政協會議明日開幕，本港零售貨值連跌２４個月

《今天重點》﹡全國政協會議明日開幕，為期六天半至１０日閉幕；郭衛民稱質疑中國利用

疫苗出口擴地緣影響力十分狹隘；完善香港選舉制度，確保一國兩制行穩致

遠；個別反華政客在香港及新疆議題上抹黑中國；郭衛民回應外國抵制北京

冬奧：有違奧林匹克精神；王冬勝倡大灣區實施金融機構牌照「單一通行證

制度」

﹡本港１月零售貨值跌幅擴大至１３﹒６％，遜預期；１月首飾鐘表等貨值按

年跌三成，藥物化妝品跌四成

﹡本港２月ＰＭＩ重返５０以上，企業重拾營商信心

﹡男子接種疫苗兩天後死亡，科興稱積極配合港府調查；醫管局疑急救人員睇

漏資料；梁子超稱與疫苗相關機率低；官涌中心近半預約者無按時到場；科

興表示經大規模接種證明安全；許樹昌料很可能因心血管病致死



《即日市況》﹡內銀、濠賭等舊經濟股撐市，港股揚７８４點報２９８８０企廿天線



《深滬股市》﹡全國兩會明揭幕，滬綜指收升１﹒９５％銀行股爆發



《美元匯價》﹡歐元１﹒２１３０初步阻力，不妨小注做空；歐元最新報１﹒２０８０╱

８３，日圓最新報１０６﹒９６╱９７



《公司業績》﹡保誠（０２３７８）去年持續經營業務經調整溢利升４％，派息１０﹒７３

美分

﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ去年少賺八成至４７﹒５億披索



《公司資訊》﹡ＢＣ科技集團（００８６３）與意博資本亞洲簽署備忘錄

﹡ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）折讓逾１３％配股集資還債

﹡中國飛鶴（０６１８６）有意進軍中國增值電信業務

﹡中銀香港（０２３８８）推出「中小企綠色貸款優惠計劃」

﹡拉夏貝爾（０６１１６）Ａ股或被上交所退市

﹡通力電子（０１２４９）私有化獲開曼法院批准，料下周一收市後除牌

﹡富衛集團完成收購印尼人民銀行旗下ＢＲＩ Ｌｉｆｅ少數股權交易

﹡渣打（０２８８８）倫交所回購近１６３萬股，涉約８５１９萬港元

﹡匯豐投資管理加快拓展亞洲業務，擴大高淨值產品種類

﹡椰豐（０１６９５）批出２５６６萬元建築工程合約以擴充工廠

﹡據報新世界（０００１７）投資新公司Ｔｕｒｂｉｄｉｔｅ，拓展數據中心

業務

﹡傳吉利支持的億咖通科技下半年在港上市，籌６億美元

﹡保誠（０２３７８）附屬與ＭＳＢ延長銀行保險合作關係；保誠去年亞洲保

險業務經調整經營溢利升１３％，香港升２１％；Ｊａｃｋｓｏｎ分拆次季

完成，擬發２５億至３０億美元股本

﹡傳朝雲集團（０６６０１）擬上限定價，籌逾３０億元

﹡美的置業（０３９９０）首兩月合同銷售金額升１﹒９７倍至２３２億元人

民幣

﹡中煤能源（０１８９８）李延江已辭任董事長及執行董事等職位

﹡環能國際（０１１０２）收到兩名獨立第三方客戶採購訂單約９７０萬美元

﹡遠大醫藥（００５１２）治療青光眼藥物獲國家藥監局頒發藥品註冊證書；

遠大醫藥附屬創新藥膿毒症藥獲ＮＭＰＡ批准進入Ｉｂ期臨床研究

﹡合生創展（００７５４）首２個月總合約銷售額按年升２﹒７６倍

﹡金誠控股（０１４６２）撤回向上市覆核委員會申請覆核除牌決定



《國企紅籌》﹡中國建材（０３３２３）就水泥業務重組協定對價

﹡金風（０２２０８）股東擬在半年內減持３％股權

﹡深高速（００５４８）擬收購深圳市辦公室物業

﹡中化化肥（００２９７）完成發行２０２１年第二期超短期融資券，金額

１０億元人民幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）持股Ｅｐｉｃ收購大熱遊戲Ｆａｌｌ Ｇｕｙｓ開發商



《中國要聞》﹡２月財新中國服務業ＰＭＩ錄５１﹒５，創十個月最低

﹡報道表示螞蟻集團只分享小部分消費者數據，人行不滿

﹡財政部劉昆稱繼續實施積極財政和穩健貨幣政策

﹡上海將建設金山華東無人機空港

﹡虹橋商務區將推動北斗、人工智能等產業發展

﹡虹橋國際樞紐、臨港、長三角示範區將實現功能互補

﹡５Ｇ手機收不到５Ｇ訊號，四川基站不兼容舊５Ｇ模式

﹡２月末境外機構托管中國債券面額環比增逾３％

﹡人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡中芯表示努力令生產連續性及擴產規劃不受美國禁令影響

﹡微軟表示中國駭客利用電郵伺服器軟件漏洞竊取資料；微軟稱遭中國駭客竊

取資料，中方冀基於充分證據定性

﹡５家社區團購企業涉不正當價格行為，美團被罰１５０萬

﹡遭監管頂格罰款，美團優選、多多買菜等回應將加強整改

﹡杭州樓市新政增法拍限購，嚴防經營貸、消費貸入市

﹡無錫將建立二手房價格信息發布機制

﹡福建表示房貸集中度超限銀行，調整過渡期最長延至六年

﹡重塑股份衝刺科創板，中石化資本現身股東榜

﹡華夏幸福累全省，河北企業上月信用債淨融資額創新低

﹡據報兩基金有意向蘇寧洽購意甲勁旅國際米蘭

﹡豫能化及永煤從鄭州銀行獲逾５３億元人民幣委託貸款融資

﹡金鵬輝建議吸引跨國企業在滬設全球或區域財資中心

﹡乘聯會料１－２月乘用車累計零售同比增速約７１％

﹡住建部官員赴杭州、無錫調研，要求堅決遏制投機炒房

﹡李強稱在線新經濟企業要抓住時機加快發展、健康發展



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒７％重上萬六，首批阿斯利康疫苗到台



《其他消息》﹡法院頒令取消７名前山東墨龍高層董事資格

﹡壹傳媒前營運總裁丁家裕，通宵扣查後獲准保釋

﹡旅發局推「旅遊就在香港」平台，提供Ｓｔａｙｃａｔｉｏｎ優惠

﹡本港１月零售貨值跌幅擴大至１３﹒６％，遜預期；１月首飾鐘表等貨值按

年跌三成，藥物化妝品跌四成

﹡本港２月ＰＭＩ重返５０以上，企業重拾營商信心

﹡深股通額度全日用３９億元；滬股通額度全日用７７﹒８億元，陸股通淨流

入９０億

﹡Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ女性創業家指數，港亞太區排第５

﹡德勤表示５Ｇ智能電網可為電力行業帶來深遠社會影響；到２０２６年５Ｇ

將帶來１﹒３萬億美元數碼化市場規模

﹡分析指新盤潛在供應逾１﹒３萬伙，九龍區佔３４％



《兩會在即》﹡全國政協會議明日開幕，為期六天半至１０日閉幕

﹡全國人大會議議程公布，未見涉及香港事項

﹡全國政協委員丁磊稱建議出台動力電池的國家強制標準

﹡李彥宏提案：加強政策創新，支持自動駕駛商用

﹡郭衛民稱質疑中國利用疫苗出口擴地緣影響力十分狹隘；完善香港選舉制度

，確保一國兩制行穩致遠；個別反華政客在香港及新疆議題上抹黑中國；郭

衛民回應外國抵制北京冬奧：有違奧林匹克精神

﹡王冬勝倡大灣區實施金融機構牌照「單一通行證制度」



《新冠肺炎》﹡本港新增１４宗確診，全屬本地感染８宗源頭不明

﹡傳美國與亞洲盟國籌劃抗華疫苗戰略

﹡烏茲別克准中國智飛疫苗註冊，目標兩成人口今年接種

﹡澳門今日起進入賭場無須再出示新冠檢測證明；澳門下午接種「復必泰」疫

苗，首日５００人預約

﹡男子接種疫苗兩天後死亡，科興稱積極配合港府調查；醫管局疑急救人員睇

漏資料；梁子超稱與疫苗相關機率低；官涌中心近半預約者無按時到場；科

興表示經大規模接種證明安全；許樹昌料很可能因心血管病致死

﹡洪為民支持設立疫苗護照，接種疫苗後往內地可免隔離

﹡科興生物表示今年６月前新冠疫苗產能可達２０億劑

﹡國藥中生表示１８歲以下疫苗臨床研究數據已經做完

﹡復必泰今起接受預約，７間接種中心均有至少１日額滿

﹡土瓜灣美景樓１期１８５人違反強檢公告被罰款５０００元

﹡眾安表示調高疫苗副作用住院現金援助，取消名額限制

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