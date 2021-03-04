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04/03/2021 12:51

【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成，張智威：跌勢未完暫勿撈底

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國十年期債券孳息率上升，暫報１﹒４８１％升０﹒０１１個
百分點，再度逼近１﹒５厘，息升影響企業借貸成本，科技股急跌。隔晚納指收跌近３％，今早
港股急挫，恆生指數半日收２９１１８，跌７６２點或跌２﹒５５％，恆科指數報８８７０，挫
４９６點或跌５﹒３％。科指早市曾低見８８６６點，為約一個半月低位，跌穿５０天線（約９
３１１點），自２月１８日歷史高位１１００１點計，回落１９﹒４％，一般分析指，股指若由
高位回落超過兩成，技術上步入熊市。然而，科指與２５０天線（７０９１點）比較，目前仍有
一段距離。
　　今早大型科技股ＡＴＭＸＪ股齊齊下挫，暫時以美團（０３６９０）跌幅７％最勁。到底科
技股跌勢將持續多久？現時又是否好友「撈底」博反彈的好時機？

＊待低跌部署騰訊、阿里巴巴＊

　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，科技股跌勢未完，多隻股份現時仍處於
下行趨勢，因此他不建議好友現時「撈底」博反彈。對於現時持貨的投資者，他認為科技股仍有
一定下調空間，建議可現時獲利離場，待跌到更低水平才部署買入。在ＡＴＭＸＪ股中，他首薦
騰訊（００７００），他指騰訊暫是少數可找到底部的股份，相信２月２６日的收市價６６２﹒
５元有支持，建議可回調到該位置時部署。另外，他建議可留意阿里巴巴（０９９８８），認為
該股有機會下調至之前低位約２０７元水平，建議可待回落至該水平時再考慮部署。
　　騰訊早市收６９５元跌３﹒８７％，阿里巴巴報２２７﹒４元跌２﹒１５％，美團報３４６
﹒２元跌７﹒０９％，京東集團（０９６１８）半日收３６０﹒４元跌４﹒６１％，小米（０１
８１０）報２５﹒４５元跌３﹒７８％。（ｊｃ）

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