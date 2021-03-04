《鍾之日記》經濟自由度失排名，香江魚缸心傷下挫

《鍾之日記》３月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股再遇震盪，高估值科技股遭沽售，納指挫近３％，美股其他兩大指數亦下跌。港股日升

日跌的趨勢持續，開報２９５２５跌３５４點。惟資金繼續從科技股流出，科技指數成分股全軍

覆沒；加上亞洲股市回吐且美期亞洲時段走低，拖累港股最多曾跌７７８點見２９１０２。雖然

復甦概念股如銀行股、賭股及公用股上揚，惟無助大市反彈。最終港股收報２９２３６點，跌

６４３點或２﹒１５％，主板成交２２４３﹒５４億元增約２１％。

美國傳統基金會每年都會公布經濟自由度指數，曾連續２５年蟬聯榜首香港，去年跌落第２

位後，今年更被剔出評級，直接併入排名１０７名的中國內地之內，所以也可以看作，香港經濟

自由度從第２位跌至第１０７位。美國傳統基金會解釋，不再單獨評估香港，原因是北京已完全

控制香港經濟政策，財政司司長陳茂波則回應指，不同意香港經濟政策被中央操控，「一國兩制

」下，香港資訊資金人才貨物自由流動，保持核心競爭力。

但即使財爺強硬反駁，香港在國際上已愈來愈難被視作獨立經濟體，卻是難以否認的事實，

去年８月美國規定，所有香港出口到美國的貨品，都不可以標記「香港製造」，而要標記產地是

「中國」。

全國政協會議下午在北京人民大會堂開幕，全國政協主席汪洋作全國政協常委會工作報告，

他指出，堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯

誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

另外，有消息指，港澳辦主任夏寶龍今日傍晚將與港區全國政協委員會面，預料屆時會闡述

中央完善香港選舉制度的決定。



＊明星股捱沽，兩會開幕前Ａ場失足＊



今日是兩會開幕前最後一個交易日，但是和過往的維穩格局不同，Ａ場已連續第三個星期出

現震盪行情。銀保監主席郭樹清曾公開表示，對國際市場的金融泡沫感到擔憂，而就在周三（３

日）美股再遇震盪，拖累滬深暴跌。滬綜指今早低開０﹒８５％後，盤中白酒板塊拉挫、高估值

明星股集體崩跌，滬指反覆下試，午後跌幅拉大，收市挫２﹒０５％，報３５０３﹒４９點，盤

中一度穿三千五關口。

科技股比重更高的深市表現差，深成指大跌３﹒４６％，創業板指更是一瀉千里，全日錄得

４﹒８７％的跌幅，一度跌超過５％。滬深３００指數今日跌３﹒１５％，是自去年７月２４日

以來最大單日跌幅。

震盪行情引發交投升溫，兩市全日成交９７２０億元人民幣，按日大增１２﹒６％，外資全

日通過陸股通淨流出７３﹒６９億元人幣，規模創去年９月２４日以來最大。



＊科指插近６％失九千點，ＳａａＳ股遭拋＊



環球股市齊冧，高估值的科技股首當其衝。港股跌幅主要受累ＡＴＭＸ四股下挫，科指收插

５﹒８％，失九千點關，報８８１９﹒６２點。其中，美團大瀉８﹒７％，報３４０元；騰訊（

００７００）再度失守７００元關，跌４﹒５％，報６９０元；小米（０１８１０）亦挫４％；

據報阿里巴巴（０９９８８）就收購孟加拉送餐服務公司ＨｕｎｇｒｙＮａｋｉ達成協議，預計

於今日宣布交易，該股尾段跌幅收窄至２﹒２％。

科指成份股中，ＳａａＳ概念股集體遭拋，微盟（０２０１３）雖獲貝萊德和瑞信增持，但

仍大瀉１２﹒８％，金山軟件（０３８８８）急挫１２﹒３％，明源雲（００９０９）插一成，

金蝶（００２６８）亦大跌７﹒３％。此外，「互聯網＋醫療」主題亦無運行，京東健康（０６

６１８）大跌８﹒４％，阿里健康（００２４１）挫７﹒７％；半新股快手（０１０２４）失守

３００元關，為上市翌日（２月８日）以來首次，收跌５﹒５％。

中芯（００９８１）與光刻機巨頭荷蘭阿斯麥（ＡＳＭＬ）的採購協議早於去年底到期，雙

方將協議期限延長至今年１２月３１日。中芯今日曾逆市向上，惟收市時倒跌２％。



＊本地銀行股穩升，財爺再預告債券通＊



魚缸震盪，唯獨本地銀行股風景獨好。中銀香港（０２３８８）今日升２﹒５％，渣打集團

（０２８８８）升２％，恆生銀行（０００１１）升１﹒４％，匯豐控股（００００５）揚

０﹒７％，報４６﹒５５元；

陳茂波表示，金管局與內地緊密合作，認為債券通愈快推出愈好，預料在下半年初段可推出

。他又指，有信心今年香港經濟可增長３﹒５至５﹒５％。若不是第四波疫情爆發，現時經濟環

境應較理想，預料內地經濟將錄得強勁增長，歐美國家經濟有望在年中改善，有利本港出口及服

務業。但他相信，最快到２０２２年香港經濟總值才可回至疫情前水平，即使香港再爆發新一波

疫情，港府都有足夠經驗應對。



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