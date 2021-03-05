《缸邊隨筆－石鏡泉》美１０年債息勁唔妥

《缸邊隨筆》美３月４日，美１０年債息勁唔妥。不是升，而是跌，是跌至－４％。係我無

講錯，你無睇錯，３月４日，美國時間，美１０年債息Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ低見－４％。



這個－４％，是歷史紀錄低，這個－４％是叫所謂的Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ，是如Ａ君買

了債券，而Ｂ君（沽家）到期不能交出債券，就要罰息，傳統是－３％（是指在聯邦基金利率最

低限下的－３％，債價跟債息是反比走向，債息低即債價高）。但近兩天，這個Ｆａｉｌ

Ｃｈａｒｇｅ升至－３﹒０５％、－４％，即是市場上沽空債的人多。但市場上可供借出來去交

收的債卻不夠，用股市上的話講，是沽空者沽突，一被人夾倉，就要大手自市場買回，到時股價

會升（亦即債價會升，而債息會低），此所以有人估１﹒６％的十年債息是近期新高了。



美１０年國債，是全球最活躍及流動性最強的市場，都會出現借不到貨去做沽空的交收？



Ａ君想去借貨交收，首先要借出貨者識唔識你，有無過往交易記錄，有無阿蟲介紹嚟。就一

如閣下有１０億現金在銀行，街上有個人知你是億萬富翁，叫你幫幫手，江湖救急，只係想借一

千啫。你跟他三唔識七，你借唔借吖，唔借，你就只可以望住佢「浴血」市場。這就是市場上

１０年美國債雖多，但就有人求借無門。會怎樣了？我不知。不過，金融市場上，不會真浴血者

，只會勁蝕（鬼叫沽突），以至破產。至於會否由勁蝕、破產而終至自殺，憂鬱到有

Ｃａｎｃｅｒ，就是後話。



＊留意鮑威爾演講＊



美１０年債息Ｆａｉｌ Ｃｈａｒｇｅ見－４％，只反映一事。市場上投機者勁多，而這批

投機者是死咗都唔知點解，唔知到有沽突這個可能性的無知債民。證監那句：投資先求知，是正

確的。



金融市場上是金錢事金錢了，怎用金錢去了？



（１）無債交收啫，就用錢交收，畀－４％的息囉。如果沽空者夾萬無，就要向市場，特別

是Ｒｅｐｏ（隔夜息）市場借，借的人多了，Ｒｅｐｏ息會被扯高，２０２０年８月，Ｒｅｐｏ

息一度被扯上１０多厘，美股跌２０％，要美聯儲局放水救市。



（２）沽空者搶買１０年債去交收，債息便要落。但基於黑吃黑，以及大鬼食小鬼道理，超

級大戶怎會放過沽突１０年債的人，必然會托高下１０年債息，好輾壓沽突１０年美債的人。



（３）但這些超級大戶能否夾到１０年債息好高？也不易，因為有班好「息」的日本仔、歐

洲佬，他們會隨時撥資來買相對高息的美１０年債，在兩星期前，美元兌日圓是１０５，在之前

是１０３，前晚則是１０７，這可能是好「息」日君好美息了。這批好「息」日君可以暫時救救

那些沽突美１０年債券的人。



假如美債市場暫只得上述三個作用力去左右時，美債息是不太可能升逾１﹒７５以至１﹒６

厘。但如果美聯儲局長鮑威爾講下ＳＬＲ又另論。甚麼是ＳＬＲ，下周一（８日）談。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

