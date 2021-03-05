《品中資－羅國森》舊經濟，我只愛中移動（００９４１）

《品中資》踏入２０２１年，環球股市仍然氣勢如虹，但到了上月中，在美國１０年期債息

持續攀升的壓力下，環球股市終於找到回吐的藉口了。港股方面，恆生指數升至上月中的

３１１８３點高位後也跟隨回落，以昨日（４日）收市指數２９２３７點計，港股已從高位回落

６﹒３％。

如果以科技股計，跌幅更厲害，同樣是２月中的高位，科指曾見１１００１點，以昨日收市

指數８８２０點計，科技股更從高位回吐兩成。不過，早前科技股升勢之急和幅度之大，今次有

這個幅度的調整，也實屬意料中事。

剛過去的周末，正好是２月份結束之時，我趁機整理了首兩個月港股的表現，發現首兩個月

成分股的表現，原來已經跟去年有很大的改變。

最大的變化當然是，高踞升幅榜首十位的股份，已經不再是新經濟股，而是幾乎清一色的舊

經濟股。恆生指數如是，國企指數也如是。

恆生指數成分股當中，首兩個月升幅最大的股份是中海油（００８８３），兩個月累積上升

近三成（見表一）。而十隻最大升幅的藍籌股中，只有一隻新經濟股，那就是我的愛股騰訊

（００７００），首兩個月仍然累積上升一成七，排第七位，反映舊經濟股確實受到投資者追捧

，但同時反映，騰訊始終是最強勢的新經濟股。

國企指數成分股方面，升幅最大的是剛上市不久，也剛被迅速納入國企指數的快手科技

（０１０２４）（下稱快手）。但說她是升幅最大的股票，當然有點誤導，因為她在去年底時還

未上市，所以只能以她於今年２月上市時的招股價１１５元計算。截至２月底時，她的股價仍企

於３００元之上，所以，以招股價計算她的升幅，是高達１６８％的（見表二）。



＊放棄推介快手決定正確＊



提起快手，我想補充一點。我在牛年的發財股推介中，曾經想過推介快手的，但奈何就在文

章出街的一兩天，快手股價夾升至接近４００元，我認為是太過分了。

由於我的推介是以一年計，即使短期內快手可以再升一點，但當炒作的資金退潮時，以及年

中之後另一隻短視頻股抖音來港上市，到時快手的吸引力便可能會被「攤薄」，因此，權衡風險

與回報之後，我決定放棄快手。

結果，隨著大市回落，尤其是科技股的調整，快手股價也急跌，跌幅和下跌速度跟她的名字

一樣，真的很「快手」。短短幾個交易日已經跌穿３００元水平，昨日收報２９９﹒６元。

如果我推介當日，快手是在現股價水平，我是會推介她的。換句說話，現價的快手，我認為

是值得吸納的了。當然，以安全計，最好還是分段收集。

回說國企指數首兩個月的升幅榜，除了快手之外，也只有騰訊能夠躋身十大。其他較為冷門

的股份是排第二位的郵儲銀行（０１６５８）。實際上，不計快手的話，郵儲銀行才是升幅最大

國企股。

另外，值得一提的是中國太保（０２６０１）和中國飛鶴（０６１８６），前者是內險股，

後者是內需股中的奶品股，都是典型的舊經濟股。

再想一提的是，無論是恆生指數或國企指數，首兩個月跌幅最大的，都是小米集團

（０１８１０），跌幅達到兩成四。但其實，在十大跌幅榜之中，也不是全屬新經濟股。

在恆指跌幅榜之中，跌幅第二大的是碧桂園（０２００７）；而在國企跌幅榜之中，跌幅第

二大的是華潤啤酒（００２９１）。即是說，不是新經濟股就一定跌得多。我可以說，跌得多的

股票，是那些去年升得多的股票而已（碧桂園有點例外，去年碧桂園已跌一成四），例如藍籌股

的藥明生物（０２２６９）和國企股的華潤啤酒。

不過，所謂跌，在首兩個月來說，前者不足一成，而後者也不過一成八。相對於她們去年的

升幅，這個幅度真的是小巫見大巫。

從另一個角度看，今年首兩個月恆指升幅榜和國企升幅榜中的十大股票，幾乎有一半都是去

年兩個榜中的１０大跌幅股票，最明顯的例子就是三桶油、中移動（００９４１）和中信股份（

００２６７）等等。



＊新經濟股回調只因估值高＊



即是說，不是新經濟股出現了甚麼問題，令到她們在今年首兩個月出現回落，只是她們的估

值已經偏高，當市場有了「藉口」調整的時候，這類股票自然成為優先的沽售對象。

相反，也不是舊經濟股有甚麼突破，令到她們再度成為投資者的選項，而是她們的股價確實

過度低殘，所以，在資金沽出新經濟股後，便轉移至這些跌幅已大的舊經濟股，才導致她們在過

去兩個月，突然變成主角。

當然，正如我在早前的品評中指出，新經濟股不是要取代舊經濟股，經過這幾個月的觀察和

思考，我仍然深信，從投資角度，新經濟股必定是主流，大部分舊經股都會變得次要，只有那些

基礎建設類的股份可以保持一定的地位。

而當中我只傾向選擇電信股，而在電信股之中，我只會選實力最強的中移動，因為她的經營

相對穩定，派息能力仍然很強。從投資的角度說，是估值和息率都吸引的公司。這也難怪，她是

首兩個月恆指升幅榜中的第四位和國指升幅榜中第六位的股票呢！

事實上，在挑選牛年推介股的時候，我也考慮過中移動，另一隻我也曾經考慮過的股票就是

中海油。不過，我擔心她們的升幅只是曇花一現，未必能持續到年底，所以最後也放棄了。

總結一句，新經濟股肯定是我的主要推介，以資產增值為主要目標，而舊經濟中，只有少量

息率吸引的股票可以考慮，中移動是我的首選。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



表一：２０２１年首兩個月十大升幅恆指成分股



股份名稱 去年底收市價 ２月底收市價 升幅

（元） （元） （％）

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中海油 （００８８３） ７．１８ ９．２５ ２８．８０

新地 （０００１６） １００．００ １２４．６０ ２４．６０

中石化 （００３８６） ３．４７ ４．２９ ２３．６０

中移動 （００９４１） ４４．２０ ５３．７０ ２１．５０

中信股份（００２６７） ５．４９ ６．５７ １７．７０

銀河娛樂（０００２７） ６０．２５ ７０．９０ １７．７０

騰訊 （００７００） ５６４．００ ６６２．５０ １７．５０

中國海外（００６８８） １６．８６ １９．６４ １６．５０

滙豐控股（００００５） ４０．７５ ４７．３０ １６．１０

中石油 （００８５７） ２．４０ ２．７８ １５．８０

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表二：２０２１年首兩個月十大升幅國指成分股



股份名稱 去年底收市價 ２月底收市價 升幅

（元） （元） （％）

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快手科技（０１０２４） １１５﹒００＊ ３０８．８０ １６８．５０

郵儲銀行（０１６５８） ４．３８ ５．７７ ３１．７０

中海油 （００８８３） ７．１８ ９．２５ ２８．８０

中石化 （００３８６） ３．４７ ４．２９ ２３．６０

招商銀行（０３９６８） ４９．００ ５９．５５ ２１．５０

中移動 （００９４１） ４４．２０ ５３．７０ ２１．５０

中信股份（００２６７） ５．４９ ６．５７ １９．７０

騰訊 （００７００） ５６４．００ ６６２．５０ １７．５０

中國太保（０２６０１） ３０．３５ ３５．６５ １７．５０

中國飛鶴（０６１８６） １８．１６ ２１．２５ １７．００

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＊快手去年底未上市，該股價為上市招股價

