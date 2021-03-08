【電訊突圍】中資股逆市升，鄧聲興：鐵塔追落後，中移上望７０元

《經濟通通訊社８日專訊》美債息升，科技股持續走弱，而一度受制裁陰霾影響的中資電訊

股板塊收復失地，短線表現突圍而出。瑞信近日亦發表報告唱好中資電訊股，予以跑贏大市評級

。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興向《經濟通通訊社》表示，５Ｇ概念下電訊股明顯受

惠，投資者可作部署。

在雲南代表團全體會議上，全國人大代表、中國移動（００９４１）董事長楊杰表示，中國

移動將全面推進信息基礎設施建設，年底前基本實現全國市縣城區、重點鄉鎮及重點區域５Ｇ良

好覆蓋，建設高品質千兆寬帶網絡，加快數據中心和雲基礎設施布局落地。中移動今日早市升２

﹒０２％報５８元，為去年４月以來高位，暫連升２日累漲５﹒４５％。中電信（００７２８）

半日升２﹒６％報２﹒７６元。聯通（００７６２）漲１﹒９６％報５﹒２１元。中國鐵塔（０

０７８８）今日公布業績，半日股價升４﹒８８％，報１﹒２９元，暫連升２日累漲

１０﹒２６％。

鄧聲興認為，該板塊自從受美國制裁，吸引內地資金增持。事實上三中電訊商以中移動最受

北水力捧，今年持續獲淨買入，走勢最強，本年初至目前已升逾３０％。另外，中移動董事長楊

杰稱，將全面推進信息基礎設施建設，年底前基本實現全國市縣城區、重點鄉鎮及重點區域５Ｇ

良好覆蓋。鄧聲興認為，中移動股價雖然回升不少，但仍有一定上望空間，目標價看７０元。該

股中午收報５８元。

鄧聲興建議，若投資者資金有限，亦可吼中國鐵塔。該股今年暫升逾１０％，升幅相對中移

動及中電信為小，有追落後空間。

中鐵塔中午公布年度業績，截至去年１２月底止全年業績純利約６４﹒２８億元人民幣升２

３﹒１％，每股基本盈利３﹒６８分人民幣，派末期息２﹒２３５分人民幣。期內，收入為８１

０﹒９９億元人民幣升６﹒１％；ＥＢＩＴＤＡ約５９５﹒２７億元人民幣上升５％。此前中鐵

塔獲大摩唱好其股息具潛在上行空間，主要由於５Ｇ推出速度更快以及運營商支付的租賃費提高

，估計鐵塔的收入增長將在第四季達到７﹒４％，預計塔類收入同比升４﹒２％，而ＤＡＳ及Ｔ

ＳＳＡＩ業務將分別升３４％及６７％，又預計２０２１年收入增長將加速至６﹒６％。

（ｋｉ）

