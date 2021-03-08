《異動股》小米（１８１０）跌近６％，本周五起剔出富時羅素指數

《經濟通通訊社８日專訊》小米（０１８１０）現價跌５﹒７２６％，報２３﹒０５０元，

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒８５％。該股成交約１﹒７９億股，涉資４２﹒２

３億元。

全球指數編製公司富時羅素日前公布表示，將從其全球指數和中國指數中刪除小米，以符合

美國前總統特朗普先前發出的行政令的要求。

富時羅素在聲明中表示，從富時全球全盤指數（Ｇｌｏｂａｌ Ａｌｌ Ｃａｐ

ｉｎｄｅｘ）和富時全球含Ａ股指數系列（ＦＴＳＥ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｈｉｎａ Ａ

Ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ ｉｎｄｅｘｅｓ）中剔除小米，從３月１２日生效，並將聽從美國外國資

產控制辦公室（ＯＦＡＣ）的進一步指引。

現時，恆生指數報２８８４３，跌２５５點或跌０﹒８８％，主板成交１０７８﹒０８億元

。國企指數報１１２１２，跌７９點或跌０﹒７０％。恆生科技指數報８２９７，跌３３６點或

跌３﹒９０％。

即月期指新報２８７３０，跌１６２點，低水１１３點。即月國指期貨報１１２０２，跌５

９點，低水１１點。即月科指期貨新報８２７４，跌２６３點，低水２０點。

上證綜合指數報３４９６，跌５點或跌０﹒１６％，成交２４３４﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１４２９４，跌１１８點或跌０﹒８２％，成交２８０８﹒７９億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米（０１８１０） ２３﹒０５０元 跌５﹒７２６％

騰訊（００７００） ６５７﹒０００元 跌３﹒２４０％

美團（０３６９０） ３１８﹒０００元 跌５﹒６３８％

京東集團（０９６１８） ３４２﹒４００元 跌４﹒１９７％

阿里巴巴（０９９８８） ２２６﹒０００元 跌０﹒４４１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｃ）

