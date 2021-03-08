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即市新聞

08/03/2021 11:03

《異動股》小米（１８１０）跌近６％，本周五起剔出富時羅素指數

　　《經濟通通訊社８日專訊》小米（０１８１０）現價跌５﹒７２６％，報２３﹒０５０元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒８５％。該股成交約１﹒７９億股，涉資４２﹒２
３億元。
　　全球指數編製公司富時羅素日前公布表示，將從其全球指數和中國指數中刪除小米，以符合
美國前總統特朗普先前發出的行政令的要求。
　　富時羅素在聲明中表示，從富時全球全盤指數（Ｇｌｏｂａｌ　Ａｌｌ　Ｃａｐ　
ｉｎｄｅｘ）和富時全球含Ａ股指數系列（ＦＴＳＥ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｈｉｎａ　Ａ　
Ｉｎｃｌｕｓｉｏｎ　ｉｎｄｅｘｅｓ）中剔除小米，從３月１２日生效，並將聽從美國外國資
產控制辦公室（ＯＦＡＣ）的進一步指引。
　　現時，恆生指數報２８８４３，跌２５５點或跌０﹒８８％，主板成交１０７８﹒０８億元
。國企指數報１１２１２，跌７９點或跌０﹒７０％。恆生科技指數報８２９７，跌３３６點或
跌３﹒９０％。
　　即月期指新報２８７３０，跌１６２點，低水１１３點。即月國指期貨報１１２０２，跌５
９點，低水１１點。即月科指期貨新報８２７４，跌２６３點，低水２０點。
　　上證綜合指數報３４９６，跌５點或跌０﹒１６％，成交２４３４﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４２９４，跌１１８點或跌０﹒８２％，成交２８０８﹒７９億元人民幣



　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　２３﹒０５０元　　　跌５﹒７２６％
　　騰訊（００７００）　　　６５７﹒０００元　　　跌３﹒２４０％
　　美團（０３６９０）　　　３１８﹒０００元　　　跌５﹒６３８％
　　京東集團（０９６１８）　３４２﹒４００元　　　跌４﹒１９７％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２２６﹒０００元　　　跌０﹒４４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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