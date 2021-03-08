中國鐵塔去年多賺２３％，派末期息０﹒０２２３５元人幣

《經濟通通訊社８日專訊》中國鐵塔（００７８８）公布截至去年１２月底止全年業績，純
利約為６４﹒２８億元（人民幣．下同），按年升２３﹒１％，每股基本盈利０﹒０３６８元，
派末期息０﹒０２２３５元。
期內，收入為８１０﹒９９億元，按年升６﹒１％；ＥＢＩＴＤＡ約５９５﹒２７億元。（
ｙｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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