《融天納地－溫天納》兩會後的新中線投資思維

《融天納地》投資市場一直關注兩會，上周政府工作報告亦已宣布。綜合政府工作重點不同

內容，在十四五規劃期間，相信以下投資領域值得關注：



投資主題一、以「安全」為主題的科技創新、國防軍工、糧食安全；

投資主題二、以「綠色」、「碳中和」為主題的清潔能源、環衛和相關制造業投資；

投資主題三、以「雙循環」為主題的可選消費、鄉村振興相關的公用事業、人口老齡化相關

的養老及醫療服務領域。



２０２１年在國家現代化建設進程中，具備特殊意義，在促進經濟在合理區間發展的同時，

全力提升經濟發展的質量。就未來方向的判斷，筆者認為需要觀察工作報告中關鍵詞的出現頻率

，這次報告中「創新」取代「就業」重新成為全文最高頻出現的詞彙（達四十三次），雙循環相

關的「安全」、「科技」重要性亦明顯增加。另外，「保持製造業比重基本穩定」、「延遲法定

退休年齡」、「推動實現適度生育水平」、「確保種源安全」、「碳達峰、碳中和」等新觀點大

量出來，明顯見證政府工作重點出現轉變。

與去年不提經濟增長目標相比，這次政府報告重回經濟增長目標（６％以上），這與早前分

析一致，尤其是報告提到「促進經濟運行在合理區間」之外，還增加了「保持宏觀政策連續性穩

定性可持續性」、「與今後目標平穩銜接」的新觀點。

受疫情影響，去年經濟規模基數較低，「６％以上」目標象徵意義大於實際指導意義。不過

，若仔細觀察及分析，報告中的其他指標其實暗示了中央政府的實際經濟增長預期。綜合「赤字

率３﹒２％」與今年預算財政赤字規模，業界推算出今年名義ＧＤＰ增長速度約為９﹒８％，故

此，推測政府對今年經濟增長的實際合意目標約為８％。２０２１年將會是一個新的起步點，投

資者亦需要同步觀察國家政策的變化，掌握投資市場的新趨勢及新機遇。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

