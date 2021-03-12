《專家之言－麥嘉嘉》資金板塊輪動下，防守高息股受資金青睞

《專家之言》在憂慮通脹憧憬壓力下，債息抽升，市場資金板塊輪動。投資者風險胃納收縮

，資金流向防守高息股及順周期板塊，例如資源股、銀行、保險等大金融板塊。具防守性的公用

股獲投資者垂青，成為資金「避風港」，中電（００００２）、煤氣（００００３）及電能

（００００６）近日走高。公用股息率高，吸引一眾「好息」投資者追捧，加上相關股份具明確

盈利前景，在高通脹預期下更受資金青睞，是防守力較高的板塊。

事實上，恆指改革後覆蓋港股市值雖然增加，但高息股佔比減少，盈富基金（０２８００）

以往息率達３至４厘，隨恆指近年加強新經濟元素，去年經濟轉弱拖累傳統經濟股派息，最新息

率已跌至２﹒６厘，料擴大後息率會進一步受壓至２﹒１厘，對以盈富基金收息的投資者，不無

影響。



＊中信國際電訊派息具持續性＊



俱另類公用股特色的中國鐵塔（００７８８）公布截至２０２０年１２月底止全年業績，純

利６４﹒２８億元人民幣，按年升２３﹒１％。派末期息２﹒２３５分，上年同期派１﹒４５５

分，增長５３％，全年可分配利潤派息比率為６８％。派息增加推動股價表現。

此外，大灣區未來公用股，中信國際電訊（０１８８３）公布，去年收入跌１％至

８９﹒２３億元，股東應佔溢利升２％至１０﹒２３億元，派發末期股息每股１６仙，按年增加

６﹒７％。全年派息２１仙，股息率近８厘。集團去年電訊服務收入錄得７９﹒７８億元，增加

７﹒９％，主要由於國際電信業務、企業業務、互聯網業務收入均錄得增長，惟部分被移動業務

收入及固網話音收入減少抵銷。澳門電訊首階段５Ｇ ＮＳＡ網絡（５Ｇ非獨立組網）工程按計

劃完成，實現５Ｇ ＮＳＡ網絡戶外全覆蓋。中信國際電訊表示，將努力在２０２１年６月５Ｇ

ＳＡ（５Ｇ獨立組網）網絡實現澳門全覆蓋，爭取早日投入商用。中信國際電訊業務相對穩健、

派息亦具持續性。



＊內銀可待回調吸納＊



近日科技股沽壓沉重，而內銀股亦攻守兼備。大型內銀股從資產角度的預測市帳率，或是中

長線收息角度，估值修復為股價提供中長線上升動力。由於內銀股息高，普遍有５至７厘息，加

上市場預期中國今年ＧＤＰ增長「保六」大機會超額完成，內銀受惠經濟復甦提振，且中資銀行

股當前Ｐ╱Ｂ處於歷史低位，估值具吸引力，建議待板塊回調吸納。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

