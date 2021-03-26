《陸言堂－陳永陸》恒指弱勢短期或持續，惟料下月將擺脫弱勢

《陸言堂》３月份港股的表現絕對可以用差來形容，累積跌幅其實已經達３﹒８７％，如果

對比２月份的高位，跌幅更超過１０％。



港股３月份持續下跌，原因不外乎美國國債孳息持續上升，以及Ａ股似乎亦面對壓力，同時

新經濟股持續被拋售，因而令港股受壓，不過到底誰在拋售美債？又是誰在拋售新經濟股套現？



摩根士丹利首席利率策略師Ｍａｔｔｈｅｗ Ｈｏｒｎｂａｃｈ剛剛提出一個有趣的論點，

就是過去幾個月持續拋售美國國債的投資者，一直是經東京證交所所進行，而且根據統計，美國

國債今年有８５％的跌幅，是在美國交易時段完結後才發生，亦即是來自日本的沽盤，是直接影

響美國國債孳息率上升的主要原因。



至於為何日本交易時段會拋售如此多美國國債？很大機會與日本年結有直接的關係，因為每

年３月份為日本的年結月份，所以當地的基金或銀行，都需要為年結作準備，而且這可能涉及一

些利差交易的活動，雖然現在全球主要貨幣的息率幾乎全部都處於零的水平，所以利差交易的金

額可能減少，但由於全球在疫情期間，各國央行推出一連串的量化寬鬆貨幣政策，令投資者的風

險胃納上升，亦令利差交易的金額增加，亦因而令今年日本的年結對金融市場的影響，因而有所

增加。



故此，可能不只是美國國債受影響，一眾新經濟股又或者區內股市包括港股受壓，亦可能與

日本年結因素有關，所以恆指弱勢短期或會持續，但相信４月份後，一切可望回復正常，港股亦

可望擺脫弱勢。



＊閱文估值仍然偏低＊



市場處於調整期，其實有一個好處，就是可以趁機揀選一些優質股，尤其是近日不少股份都

已經公布業績，令揀股時可以有更多參考數據。其中剛公布業績的閱文（００７７２）剛公布的

業績由盈轉虧，而且金額高達４４﹒８３億（人民幣，下同），不過股價在業績發布後當日大升

超過一成，令不少投資者感到驚訝。不過，如果留意閱文的ＡＲＰＰＵ（Ａｖｅｒａｇｅ

Ｒｅｖｅｎｕｅ Ｐｅｒ Ｐａｙｉｎｇ Ｕｓｅｒ），亦即是每付費用戶平均收益，其實閱文

現時對比美股的上市公司，估值仍然偏低。



因為早前在美股掛牌的Ｒｏｂｌｏｘ，上市後估值維持在３７０至３８０億美元的水平，不

過要留意的是，Ｒｏｂｌｏｘ為一間持續虧損的休閒遊戲公司，如此高的估值，背後其實是有一

個原因，就是Ｒｏｂｌｏｘ擁有３１１５萬的ＤＡＵ（日活躍用戶人數），而ＭＡＵ（月活躍用

戶人數更達１億，不過以一間接近３８０億美元市值的公司去計算，Ｒｏｂｌｏｘ每名日活躍用

戶人數，估值仍然高達１２５０美元，而每名月活躍用戶人數，估值亦達３８０美元。不過，由

於開發者創造內容，然後上線給玩家使用，再形成社交網路，最後形成朋友圈，因此用戶最終可

以產生收益，而Ｒｏｂｌｏｘ的ＡＲＰＰＵ亦達３９﹒９美元，所以就算每名月活躍用戶估值達

３８０美元，甚至以現時的股價去分析，Ｒｏｂｌｏｘ為ＡＲＲＰＵ的１０倍，但仍然可以吸引

投資者買入此股。不過對比Ｒｏｂｌｏｘ，閱文的每名ＭＡＵ用戶估值為３８美元，遠低於

Ｒｏｂｌｏｘ的３８０美元，而且市值更只是ＡＲＰＰＵ的６﹒５倍，亦遠較Ｒｏｂｌｏｘ為低

，這亦解釋了為何閱文股價在業績後急升。



＊創夢值得趁低吸納＊



至於與閱文有相近的情況，還有創夢天地（０１１１９），昨日（２５日）公布業績雖然出

現虧損，但當中很大原因是來自商譽減值，但集團的ＭＡＵ，由２０１９年的１﹒３１３億名，

增至２０２０年的１﹒３８億名，同時ＡＲＰＰＵ由２０１９年的３１﹒９元人民幣，上升至

２０２０年的３８﹒０元人民幣，如果按照昨日收市市值不足４０億人民幣，用戶估值每名

ＭＡＵ的估值只有３０元人民幣，同時市值只是ＡＲＰＰＵ的０﹒８倍，估值遠低於閱文及

Ｒｏｂｌｏｘ。



而且創夢正積極推行打通線下線下業務，為玩家們呈現更多豐富多元的精彩體驗，其中包括

早前宣布與大股東騰訊訂立ＱＱ Ｆａｍｉｌｙ合作協定，以於中國開設ＱＱ Ｆａｍｉｌｙ主

題線下店鋪的計畫。創夢希望通過線下店鋪開設主機體驗遊戲，吸引受眾用戶群體，同時可建立

相關線上用戶社群，培養用戶忠誠度，從線上線下多維度刺激使用者購買主機或遊戲乃至相關周

邊，形成全鏈條使用者服務，這將可進一步進高創夢的ＭＡＵ及ＡＲＰＰＵ，所以現時創夢的估

值是極為吸引，值得趁低吸納。《獨立股評人 陳永陸》

