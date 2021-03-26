《窩輪匯智－劉嘉輝》第二季輪證投資進退策略你要知

《窩輪匯智》港股３月份轉趨波動，本周恆指一度下穿２８０００點關口。首季接近尾聲，

埋單計數恆指一度於２月突破３１０００點關口見２０１８年以來新高，不過全季計仍有進帳。

而在北水流入的帶動下，港股整體交投保持於年內高位。

即將踏入第二季，投資者的輪證部署又要如何調整？首先讓我們回顧一下過去一個月個股板

塊的表現。截至３月２６日，月內跌幅最大的恆指成分股依次為吉利（００１７５）、海底撈

（０６８６２）、阿里健康（００２４１）、美團（０３６９０）及中聯通（００７６２），跌

１９％、１６﹒５％、１４﹒２％、１１﹒１％及１０﹒３％。同期表現最好的藍籌股則為石藥

（０１０９３）、創科（００６６９）、中銀香港（０２３８８）、安踏（０２０２０）及蒙牛

（０２３１９），升幅１２﹒３％、１０﹒９％、９﹒３％、７﹒９％及７﹒４％。指數方面，

恆指在這個月內跌幅約２﹒１％。

輪證市場方面，資金繼續以新經濟股輪證部署短線機會，過去五日，平均交投最大的個股窩

輪集中於騰訊、阿里（０９９８８）、美團及快手（０１０２４）等。

下周繼續有多間公司出業績、包括比迪（０１２１１）、長城汽車（０２３３３）、中行

（０３９８８）、中芯（００９８１）及思摩爾（０６９６９）等。大家若想留意窩輪的投資機

會，適逢又是期指結算周，部署前要多加留意引伸波幅走勢。以最新恆指波幅指數為例，本周又

回落至２０％的位置，亦較接近去年底的水平。若擔心引伸波幅受壓，可以貼價及年期較長的產

品應市。而對於市況仍較觀望的話，則不妨「靠邊站」，待業績後股價轉穩或走出較確切方向，

再以輪證入場作一段中線準備，切記衍生產品並非四季佳宜，找好入市時機才是關鍵。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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