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即市新聞

29/03/2021 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》先試即市重要支持位，再轉偏好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為地產建築業、
公用事業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為龍湖集
團（００９６０）、碧桂園服務（０６０９８）與華潤置地（０１１０９），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選申洲國際（０２３１３）、阿里巴巴（０９９８８）與網易（０９９９９）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、地產建築業與醫療保健業。此外
，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為龍湖集團、碧桂園服務與安踏
體育（０２０２０），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽
權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選申洲國際、阿里巴巴與中國移動
（００９４１）。
　　港股好友開市後的表現令人感到失望，恆生指數先下試即市首個重要支持位２８１８７。由
此可見，淡友大戶於明天（３０日）３月份期貨、期指到期前，正在努力反攻。不過，若他們未
能於早市再下一城，相信市況會嘗試再升，形成偏好的走勢。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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