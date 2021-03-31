《缸邊隨筆－石鏡泉》爆嘞！爆嘞！爆咗！

《缸邊隨筆》３月２３日，筆者有文「等爆煲」，結果是前日美國有隻對沖基金爆了，連累

Ｎ間國際大行間間要蝕幾十億以至過百億，為甚麼會爆煲？



等爆煲一文中引言是：



３月２２日大市窄幅波動，一般言是大變前夕之兆？是「山林風火」中的「山」，風雨前夕

的靜，不是真靜，而是風雨在醞釀中。



風雨前夕的靜，不是真靜，而是風雨在醞釀中。怎樣認定「靜」不是「真靜」，而是風雨將

來？很簡單，輸多幾次，做下輸後檢討，交完學費，攞張「騰雞膽小怕死」畢業證書，並時常引

以為戒便是。



筆者８０年代初賺的第一個一百萬，是炒美債而來，但亦在兩星期內輸突。這個三更富、五

更窮的教訓，教我不要小看息的輕微變動。



的確，當市場的孖展造不多時，市場息加３厘以至１０厘，都不會引起股災。筆者做財經節

目，常接到聽眾電話，謂某某某股，揸了１０多年，點好。



嘩，能持股１０多年，其間利息翻轉又翻轉了，但該位朋友仍可持股屹然不動，不會心亂而

出貨，就是因為他們是實資持貨，不造孖展。但在個大牛市，會有不少聰明仔，在市場上意氣風

發，大耍帽子戲法，平時九個蓋冚十個樽，超級聰明仔是可以「改進」成七個蓋、五個蓋去冚十

個樽，但如果市道有少許變化，就一如在百米高空上走鋼綫的人，不是拿一根平衡桿就可以一定

平衡到的。



２０００年，科網潮爆破是在４月，今年到３月底４月初爆了，為甚麼會是這個時間窗，我

不信甚麼的乜周期、物周期，但我相信「人無千日好，花無百日紅」，因為美好是有時限的。



２０００年的科網潮是在上年的９至１２月間起步升，升至４月爆。２０２０年至２０２１

年的新經濟潮股升，亦是在９至１２月間起步，股價是以十幾巴仙一日的速度升、升、升，後果

當然是總升幅會以倍計、十倍計，但這種升速能變為恆速嗎？當然不可以，升五六個月後，自然

不可再升。２月２３日筆者有文《女股神話將要怕》，結果是女股神的基金果跌，當大家都拿女

股神的跣低做茶餘閒談笑話時，就忘記了跑馬地天主教墳場門口的對聯：「今日吾軀歸故土，他

朝君體也相同」。女股神的基金有難，類似女股神的基金會少，也能不有難？問題是發難時間遲

早而已！



女股神話要怕的原因，是美股上升，不少投資者對這個美１０年債息上升至１﹒５厘不以為

意，的確，如果美１０年債息是升至１﹒５厘以至１﹒７厘便止，是沒有問題的，對沖基金減些

少倉減些孖展便可以應付過去，但如果美１０年債息是會一直上升至２厘，以至逾２厘時會怎樣

？



所有對沖基金及新經濟股的投資者都知道新經濟股會在一段時間內無運行，只有全線減倉以

至清倉。



在《等爆煲》一文中，筆者指出這個風雨的一個因子是：美儲局會讓美十年債息升、升、升

。



＊儲局任由債息通脹上升＊



第一點，個多月前，市場在談，如果美十年債息升上１﹒６厘，會點、會點。到今時美１０

年債息企１﹒６厘上，似已成共識。市場會談，美１０年債息升上２厘、２﹒２５厘，又會點、

會點。但上周四（２５日）之後，大家都不用談會點、點、點，因為美儲局的議息公告明明白白

地指出，大家以後不要對２厘的美十年債息奇怪，因為美儲局不會理，會任由美１０年債息及通

脹率上升，美儲局只謂會看經濟增長和失業人數，言下之意是美儲局改行做勞工部了。



＊息升可使基金翻艇＊



美儲局官員近日還大言不慚地話，息升，好吖，經濟好之兆嘛！他們不是炒友，不會明白息

升一厘、半厘，已可以使不少對沖基金盤翻艇。所以筆者在３月１日有文，《不識息的美聯儲局

》有謂：



美國聯儲局不識息，即是不懂醫術的醫生，結果？會死人。想唔死？自己執生，減債。



筆者謂聯儲局不識息是個很大的責難，是。因為講息低不用怕的聯儲局官員，以年齡來說，

筆者只可以謂他是個「仔」，未見過「大蛇屙尿」，即未見過７０年代末美通脹勁升、債息急升

的困境。



聯儲局官員謂，今時債息仍低，升下，無礙。反之息升，反映市場預期通脹升，即是經濟會

轉好，所以今時息升，是好事，值得擁抱！



戇居！！！如息升值得擁抱，股市要升啦！



息是否低，要看靠息去炒的華爾街怎部署。



如街息在半厘，華爾街精英的部署，是會以街息兩厘，還是街息半厘來部署？街息半厘，而

仍以街息兩厘的眼光來炒，一定被老闆炒。街息半厘，就一定以街息半厘來炒，當街息急升上１

厘時，即資金成本加倍，華爾街的精英，要不要走貨？必走，咁就係股市要跌數百點以至千點囉

。因為炒新經濟、新科技股的精英是不會不借錢或不用孖展來炒。



美儲局官員認為息升少許不礙事，但如他們知悉三寸水也可浸死人時，就不會輕言不怕息升

了。



爆倉後，美監管機構識死了，於周一晚（２９日），約談華爾街銀行。但美儲局會識死嗎？



今次爆倉基金是由南韓人Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ主理。他的基金規模１５０億美元（也有說

是８００億美元），而他一直是使用３至４倍的槓桿率，這個高槓桿率不單經不起巨浪，就算是

茶杯裏的風波，也可以翻艇。



為甚麼Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ可以累到Ｎ間世界級大行，因為他聰明囉，他於加州大學取得

經濟學士，於卡內基梅隆大學取得ＭＢＡ，於９０年代Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的拼殺引起老虎基

金的羅伯遜注意，並招攬於其老虎基金操盤。



２０１０年４月香港證監會尋得法院禁令，禁止老虎基金在香港市場交易，因它涉內幕交易

。２０１２年Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ終在美新澤西州瓦克市法院承認有內幕交易。作為曾涉內幕

交易者，一般會不為國際大行歡迎做買賣，但由於Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ可以向大行提供數千萬

美元的佣金，高盛便將其從黑名單中除名，並向其提供數十億美元的信貸，其他大行亦不會執輸

，都跟隨Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ做買賣及向其融資。



有分析指Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ今次是犯了對沖三大忌：超高槓桿、重倉個別股票和流動性

不足（買較細的股票，一爆升便勁賺，但如不爆升，爆下呢？）今次Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ是衰

在隻他重倉Ｖｉａｃｏｍ的增發股，其他對沖基金不肯認購。Ｖｉａｃｏｍ價一跌，高盛就出依

貓曝光Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的困境，典型的落雨收遮，但亦會否是趁你病攞你命？結果全華爾

街收遮，Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ即瓜。



Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的後遺症還要有些日子來消化，其他Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的重倉股

還有ＤＩＳＣＡ、跟誰學、騰訊音樂、百度、霧芯科技等。為甚麼騰訊（００７００）、百度

（０９８８８）昨日（３０日）跌，明啦！



如今狂風大雨了，著雨褸、擔遮、戴鋼盔出街，一定會安全，不濕身嗎？



中證監２０２１年的十大工作重點，第七點，防風險，是過慮嗎？



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

