《古臣雙周記－古臣》神州汽車４Ｓ股發圍，獲國策加持值得吼！

《古臣雙周記》汽車股近年受唔少短炒缸友追捧，例如比亞迪（０１２１１）、吉利（００

１７５）等之前就齊齊炒高哂，依加就進入回調格局，都係唔少短炒投資者嘅愛股，但講到要投

資車股，其實整個板塊都已經累升唔少。阿臣覺得，大家與其吼車股回落部署博反彈，不如轉向

關注４Ｓ汽車經銷股，發堀吓佢嘅行業前景！



＊４Ｓ到底係咩？公司實力原來最睇重﹒﹒﹒＊



簡單睇汽車經銷字面含意啫係賣車中介。但講到行業入面嘅４Ｓ到底係咩嚟呢？其實係代表

四大元素，包括銷售（Ｓａｌｅ）、零配件（Ｓｐａｒｅｐａｒｔ）、售後服務（Ｓｅｒｖｉｃ

ｅ）同市場信息調查（Ｓｕｒｖｅｙ）。簡單講即係為買車用戶提供專業嘅一條龍服務。呢啲４

Ｓ公司分別會有佢地自己代理嘅汽車品牌．而大眾買車之後，有咩汽車方面需要，例如維修保養

、汽車美容、文件手續都可以一次過喺一間公司搞掂！對客戶嘅優勢在於可以一間公司搞哂所有

嘢，而且作為汽車品牌代理，質素方面較有信心同保證。

行業入面點樣界別一間４Ｓ公司到底有無發展潛力，其實好睇重幾方面要素。首先要留意市

場對汽車品牌嘅需求、主要客戶群、客戶需要咩服務等等？要留意４Ｓ公司主要盈利業務其實在

於新車銷售，佔公司整體盈利較好大比重，例如中升集團（００８８１）來源於新車銷售佔年度

總收入已經達到八成五咁多，所以對行業最重要嘅，就一定係公司所代理嘅汽車品牌類型，一般

分別豪華品牌同中高階品牌。而公司代理品牌可以話係成為行業龍頭嘅關鍵之一，事關每間４Ｓ

公司提供嘅服務都差唔多，要突出重圍做到Ｎｏ﹒１，就取決於品牌受唔受市場歡迎，如果品牌

受歡迎，銷量都會相應提升，再加埋有穩定服務質素同口碑嘅話，經營基本上都唔成問題。



＊４Ｓ公司最搵錢業務係咩？＊



睇返行業入面唔同公司嘅業績，雖然大部分公司都代理唔同品牌，不過其實行業主要都係以

賣豪華車搵食！再以行業龍頭之一嘅中升集團為例，代理品牌有齊豪華汽車同中高檔品牌，有豪

華品牌奔馳（Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ）、凌志（Ｌｅｘｕｓ）同奧迪（Ａｕｄｉ）等等，

亦有代理豐田（Ｔｏｙｏｔａ）、日產（Ｎｉｓｓａｎ）、本田（Ｈｏｎｄａ）等較親民嘅品牌

。但睇返最新業績，帶動公司收入最高的品牌就係奔馳，佔集團新車銷售收入總額大約三成，而

其他公司都主要以賣豪華品牌車輛盈利，算係真正搵到錢嘅「金飯碗」！



部分４Ｓ公司主要代理豪華品牌：



公司 代理部分豪華車輛品牌

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中升（００８８１） 奔馳

永達（０３６６９） 寶馬、奧迪、奔馳

正通（０１７２８） 寶馬、保時捷、奔馳

和諧（０３８３６） 寶馬、凌志

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＊４Ｓ公司邊間公司最搵得多？＊



既然講開業績，到底全面行業經營環境係點？邊間公司又可以喺疫情期間理想業績表現呢？

首先我哋要參考２０１９年神州汽車經銷商百強排行榜，其實睇到唔少港股有上市嘅公司都有唔

錯嘅收入。而排名第一嘅係為廣匯汽車（滬：６００２９７），即係廣匯寶信（０１２９３）嘅

主要股東，公司營業收入達１７０４﹒５６億人仔領跑到行業；而排名第二嘅係中升集團，營業

收入達１２４０﹒４３億人仔，以上兩間企業上年成績都可以突破千億銀人仔！而頭５位入面，

永達集團（即永達汽車（０３６６９）及聯繫）都可以排行第四，營業收入達到７６３﹒８７億

人仔，表現都相當唔錯！



２０１９年中國汽車經銷商百強排行榜首５位：



排行 公司（股份代號） 營業總收入（元人民幣）

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１ 廣匯汽車服務 １７０４﹒５６億

２ 中升集團（００８８１） １２４０﹒４３億

３ 利星行汽車 ８５６﹒５１億

４ 永達集團 ７６３﹒８７億

５ 恆信汽車 ５９２﹒７４億

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不過排行榜都係反映到行業初步排名，業務方面未必可以睇得咁清楚。不過近４Ｓ公司都接

連公布２０２０年業績，或者就可以有多啲啟示啦！或者可以先睇下排行榜第一嘅廣匯汽車服務

附屬廣匯寶信，業績顯示公司全年純利２﹒１億人仔，同期比少賺６６﹒４％，成績算係唔理想

，相信都係因為疫情影響到經濟，以致舊年全國乘用車市場零售轉弱有關，唔知會唔會拖累到股

東嘅業績表現啦！不過係行業環境受衝擊之下，仍然有公司業績向好，講緊嘅又係龍頭中升啦，

事關佢地舊年業績顯示，股東溢利達到５５﹒４億元人仔增長２３﹒１％。更加有末期股息派。

或者有機會坐上排行榜第一嘅寶座！

其他４Ｓ公司業績暫時睇都普遍向好，例如永達汽車去年純利約１６﹒２５億人仔升逾一成

；而美東汽車（０１２６８）去年純利７﹒５億人仔增長三成六。值得留意嘅係４Ｓ股和諧（０

３８３６）同埋正通（０１７２８）將會喺聽日（３１日）公布業績，而潤東汽車（０１３６５

）全年業績就延遲至五月尾前後刊發，大家可以留意一吓！



＊神州汽車後市場規模擴大，加上國策加持前景無可限量！＊



睇完以上資訊，相信大家都會知４Ｓ行業係咩啦！但除咗行業數據之外，阿臣睇好行業發展

仲有其他原因？主要就係因為大環境對行業有支持。先睇一睇啲數據，早前中國商務部就公布，

舊年神州汽車後市場消費規模超過１萬億人仔！汽車後市場到底係咩呢？其實就係指已售汽車使

用過程入面，所產生嘅交易或者服務活動。規模能夠做到咁大，主要都係受惠神州經濟形勢穩定

向好，令汽車後市場消費有持續復甦嘅趨勢。加上二手車交易量亦有回升，汽車改裝、報廢機動

車回收等等服務需求穩定增長，對於４Ｓ行業其實係直接利好。

同時神州國家統計局發布嘅資料顯示，舊年國內生產總值１０１﹒６萬億銀人民幣，首次突

破１００萬億大關！而按可比價格計更可以比上年增長２﹒３％，而人均國內生產總值仍向好，

反映到國內經濟步入復甦進程。而當大經濟向好，車市往往都係首批獲提振嘅行業。預料高階豪

華車銷售都會向好，直接利好以豪華車作為主要盈利業務嘅４Ｓ公司。

阿臣都想提醒大家神州國策對行業有好大嘅潛在利好影響。相信大家應該都會知道神州依加

大力推動緊「十四五規劃」，為咗推動綠色城市，市場好關注綠色能源電動車嘅發展。阿臣就相

信，神州對電動車板塊有好大期待，甚至可能會用補貼影響推動行業發展，而依加唔同車廠都著

手加快研發新能源汽車。阿臣相信當配套越趨完善，嚟緊好大機會會有換電動車熱潮出現，對於

４Ｓ店而言，如果可以代理有電動車嘅品牌，相信可以推動到公司銷售，而換車潮相信都可以利

好公司收服務費用，中長線利好行業營利表現！



＊４Ｓ股較車股抵玩，可待中升回調部署＊



綜合以上要素，阿臣就覺得４Ｓ行業比車股更值得部署！加上行業股份估值仍然偏低，落場

相對抵玩！不過依加相關股份早前突然急升至現時較高股價水平，阿臣決定先觀望一下。面中升

業績理想，又係龍頭，相信後市仍有發力空間！阿臣想吼中升回到大約５０天線（約５０銀）嘅

時候再作部署。不過依加現金似乎唔多夠，一旦到價會再係倉中選股沽出部署，初步考慮沽京東

（０９６１８）或郵儲行（０１６５８）。

講完４Ｓ股，最後都同咁多位讀者交待下本欄之後更新變動！依加每周一篇嘅《古臣周記》

變成兩星期一篇，欄名會改為《古臣雙周記》，雖然更新頻率少咗，但大家放心，古臣依然會用

心出每一篇文，令大家對魚缸板塊有更多認識！隔星期三再喺《古臣雙周記》同大家分享！



表列截至３月３１日早上１１時１５分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４６７﹒００元 ４６７００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４４﹒２５元 ８８５００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ３２３﹒８０元 ３２３８０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １８﹒８８元 ３７７６０

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒８３元 １１６６０

融創中國 １０００股 ３２﹒８０ ３３﹒５０元 ３３５００

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股票市值 ： ２５０５００元

剩餘現金 ： １７４５９元

組合淨值 ： ２６７９５９元

組合本月收益表現： －３﹒６％（截至上月底止組合淨值：２７８０６４元）

組合累計收益表現：＋１５５﹒２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至３月３１日早上１１時１５分

