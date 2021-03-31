【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒９億人幣，買騰訊小米沽思摩爾聯想

《經濟通通訊社３１日專訊》恆指連升三日６７７點後，在首季最後一個交易日高開低走。

恆指高開２２５點，報２８８０２點，雖然觸及廿天線（約２８７４０點），但已是今早高位所

在，美匯走強不利區內股市，沽盤湧現下，大市掉頭下挫，尾市更曾倒跌２４４點，低見２８３

３２，最終全日恆指跌１９９點或０﹒７％，收２８３７８。

按額度計算，北水全日淨流入２８﹒９億元人民幣，減少３７﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、舜宇光學科技（０２３８２）；

淨賣出最多的依次是思摩爾國際（０６９６９）、聯想集團（００９９２）、中國海洋石油

（００８８３）。

主板成交１６４０﹒３９億元減少３﹒１％。其中港股通成交３４９﹒５億元，佔總成交

２１﹒３％。



＊北水續掃騰訊，淨流入近７億元＊



騰訊控股升０﹒０８％報６１０元，北水淨買入６﹒８億元。

小米宣布成立全資子公司進軍智能電動汽車市場，升０﹒５９％報２５﹒７５元，北水淨買

入３﹒５億元。

舜宇跌０﹒７３％報１７７﹒２元，北水淨買入２﹒２億元。

思摩爾跌１﹒７７％報４７﹒３元，北水淨賣出４﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ６﹒８１

小米集團 （０１８１０） ３﹒４８

舜宇光學科技 （０２３８２） ２﹒１７

美團 （０３６９０） １﹒０２

中芯國際 （００９８１） ０﹒８５



淨沽出最多港股：

思摩爾國際 （０６９６９） －４﹒３７

聯想集團 （００９９２） －２﹒８３

中國海洋石油 （００８８３） －２﹒３８

中國移動 （００９４１） －０﹒２０

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（ｃａ）

