《行內行外－梁崇讓》香港政府只渴財而不重才嗎？

《行內行外》早前財政司司長陳茂波公開提及香港股票市場並沒有被疫情所波及，更指出香

港股市成交十分暢旺，故決定調高股票交易印花稅三成以增加政府庫房收入。可是新印花稅率還

未實行，美國新任總統拜登上場後，反令中美在金融業上較勁力度增加，香港大市出現急跌，這

便是投資者的真正表態。首先別論調高印花稅能否令政府稅收增加？但從近期多間老牌傳統上市

證券公司的業績公布數據來看，全都出現業績倒退的現象，有些甚至虧損，這證明業界的營商環

境，並非如財政司所說這行業是疫市奇葩，盈滿豐碩，反之突顯了賺錢和虧本的公司嚴重兩極化

，否則去年結業的中介持牌法團也不會比前年結業的數目激增六成。至於有特權的中介法團港交

所（００３８８）自然穩站必賺之列，可是在筆者執筆之時，傳聞港交所也計劃裁減員工，真是

耐人尋味！



據報道本港最新失業率飆升至７﹒２％達１７年以來的高位，反映政府整個保就業計劃敵不

過疫情的持續，保就業計劃是否完全失敗？打工仔、學者和社會人士自有公論。多年前香港證券

及期貨業業界受有關當局的「一業兩管」和撤銷了最低佣金制後，「零佣金」導致出現了惡性和

不公平的競爭，而靠佣金收入的從業員早早已難保就業了。



＊人才回內地發展，缺實質支持＊



這兩年黑暴和疫情阻嚇了內地公司和資金南下拓展有關金融業務，加上本土金融公司經營困

難，結業和裁員已成趨勢，現更傳出多間外資企業因港版國安法而撤出香港，因此不僅靠佣金收

入的從業員受影響，牽連業界受薪一族也同時受害。相反內地頻傳加快金融領域開放發展步伐，

因此有報道指瑞信為了拓展內地市場業務，揚言在未來三年將增加兩倍中國內地員工，以加大其

在中國的市場佔有率，其分支機構更會申請銀行牌照，擴展其投資銀行業務，更希望可與高盛的

內地業務看齊。而摩根大通和巴克萊也作出了同樣的意向，在可見的未來，中國內地的資本市場

必將更興旺和活躍，也是海外資金爭奪之主要市場。



香港現屬於大灣區內９＋２之城市，應有絕對優勢參與國內金融業的發展，雖然香港政府一

直聲言鼓勵香港資金和人才回內地發展，但政策上卻沒有實質的支持和幫助，沒有為香港本土從

業員提供協助和在大灣區尋求出路。這正如以往的《合格境內或境外機構投資者》、《內地與香

港關於建立更緊密經貿關係的安排》和互聯互通政策等，都只是有利於財團和內地機構擴展業務

，對本土業界從業員到內地個人發展和擴展業務從沒有絲毫幫助，工會和筆者只感無奈和說聲遺

憾吧！



＊負責人員數目增，質素有保證？＊



回說香港業界，在香港證監會網站的新聞公布中，一直看到多個疑似同類的信息，這幾個月

則多了凍結證券公司客戶資產的通告，這些通告因涉及微信女和投資者以及公眾的利益引起了大

家的關注，由於事件還在調查中，因此也不便評論；另有些較少公眾投資者關注的通告，但卻受

甚多業內人士關注的，就是有多間證券公司因違反監管規定遭證監會譴責及罰款。



所謂監管規定多涉及內部監控措施的缺失，其中幾個案例都指出公司沒有設立足夠的政策、

程序和監控措施，以及為其職員提供充足的培訓，以確保打擊洗錢╱恐怖分子資金籌集方面的監

管規定獲得遵守，違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌

集指引》及《操守準則》等等。如內部監控措施不足或違反證監會規定，相信證券公司負責人員

和公司法規部門都脫不了責任。



從資料顯示，近年證監會的罰款由數百萬至過億不等，可見負責人員和公司法規部門的把關

尤為重要，只是近年證監會批出不少負責人員的牌照，在經濟環境和供求關係的影響下，負責人

員的薪酬同樣回調，有市場人士說薪金已跌至如保安主任的不合理水平。有人說這可減低持牌法

團的成本，但這種減少投放資源在合規部門的現象，正與證監會要求提高持牌法團的合規要求出

現落差，這又是否屬正常現象？那便由經濟學者來定論了！至於證監會不斷增加批出負責人員的

數目，質素有否保證和提高？還是另當別論和不知如何判斷呢？



＊港府無全盤計劃培訓本融人才＊



後記：上文提及有多間外資銀行正計劃在內地增加人手以擴充內地的業務，但本地有報道匯

豐銀行（００００５）擬展開新一輪裁員行動，罕有地削減香港合規部門人手，其中ＥＩＲ

（Ｅｘｔｅｒｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）部門大減五至六成

，涉及員工數目多達１００名，部分職能將移師廣州，由此可見內地已成為外資兵家必爭之地；

反之香港的僱員可能會被不斷削減，眼看香港有關當局一直沒有實際的全盤計劃及方案去協助和

訓練本土金融人才。



近２０年來連保障本土從業員的政策也沒有，一切政策只流於表面的吹噓和形式化來欺騙大

眾，怎不叫人感到唏噓！如香港有關當局仍不懂珍惜香港本土人才，那又怎會有人願意留在香港

發展和貢獻他們的才幹呢？如真有一天，外來資金和專才紛紛撤出，香港本土又沒有人才承接，

試問香港又怎能維持國際金融中心的地位？這真有負國家所託，怪不得已有人擔心未來的香港金

融業會變質成了中國本土的金融市場，而非國際金融中心了！！！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

