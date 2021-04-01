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即市新聞

01/04/2021 18:00

《台股攻略－馮偉明》科技股反彈，台股再創歷史新高

　　《台股攻略》美國總統拜登昨晚（３１日）宣布總值２萬億美元的基建及經濟復甦計劃，消
息刺激科技股反彈，台灣加權指數今日（１日）收１６５７１點，升０﹒９％，成交金額為
３２２４億元（新台幣．下同），創下指數收市新高。
　　半導體板塊的台積電重上６００元關口，收６０２元，升２﹒６％；聯電收５０﹒５０元，
升０﹒６％；聯發科收９６１元，跌０﹒８％。鴻海因昨日公布去年第４季營運表現不如市場預
期，今日跌２％，收１２１﹒５元；大立光收３１７５元，跌１﹒１％。蘇伊士運河恢復通航後
，航運板塊再度展開升勢，陽明升６﹒５％，長榮升５﹒３％，萬海升１﹒５％。台船、裕民及
榮運等升幅達２％以上。ＩＣ設計板塊受市場需求強勁帶動，２０２０年業績亮麗，獲得資金追
捧，敦泰漲停，收１９９元，續創歷史新高；旺玖、研通、合邦、海德威及金麗科等全面漲停。
電源管理晶片亦受ＩＣ設計板塊帶動，致新一度漲停，收２２５﹒５元，升８﹒６％；矽力─
ＫＹ升超過４％。由於記憶體供不應求，預期ＮＯＲ　Ｆｌａｓｈ產品缺貨情況將持續２年，旺
宏收４５﹒３元，升２﹒１％；華邦電收３０﹒６元，升３﹒７％。雖然玻璃加工廠正達去年受
到疫情影響，全年營收２４﹒４８億元，按年跌１４﹒６％，但近來配合鴻海集團電動車事業發
展，集團開始供應電動車用智能儀表板╱中控台顯示器螢幕３Ｄ玻璃。
　　世貿（ＷＴＯ）輕微上調今年全球貿易預測，預料經濟開始重回正軌，惟需要留意美國１０
年債息上漲風險。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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