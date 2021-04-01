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01/04/2021 17:53

《真知灼見－溫灼培》拜登基建方案剖析

　　《真知灼見》美國總統拜登今晨（１日）宣布了一個２﹒３萬億美元的基建方案，會用８年
時間把美國重建，使美國日後更具競爭力。當中８００億美元將用於擴大及改善現時的美國鐵路
系統，６２００億美元重建公路及港口等基礎建設。並會用以１８００億美元升級美國大學及實
驗室等。但為要推行有關方案，拜登計劃增加企業稅，由目前２１％增至２８％。
　
　　美國已很久沒有做大型基建，如重新做起來可想像其成本將會相對較昂貴，結果將會是事倍
功半。再者，美國只有中國約四分之一人口，做出來的基建會否有足夠用量也是一個問題。假如
上述的資金不是用以加建新的道路網，只是作優化及改善，這樣往後對經濟真正能帶出多大效益
亦將存疑。
　
　　當然，上述只是拜登提出的建議，方案最終還有待國會審批。上次的１﹒９萬億美元抗疫方
案由於屬於緊急方案，所以只要在國會得到半數通過便可以。今次這個基建方案並不屬於緊急性
質，所以必須得到共和黨議員的支持才可通過。這樣，其能否通過本身已是一個大問題，特別是
當涉及加企業稅，料共和黨的阻攔將會更激烈。至於方案就是通過，最終金額也可能要大幅削減
。換言之，方案的最終金額可能與先前市場傳言有著３至４萬億美元將會出現很大差別。早前，
由於擔心美國將有數萬億美元金額的債券推出，會不利於債價，所以投資者便率先拋美債，使美
國１０年債息迅速上升。但假如美國政府的最終發債金額不如市場預期，這樣美１０年債息要在
現水平大幅上升便不容易。當然，一切最終還看基建方案通過國會的金額而定。受惠於美國１０
年債息的升勢收斂，外幣已見靠穩，金價從昨晚（３１日）低位也反彈了不少，今早（１日）於
亞洲市場報１７０９美元。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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