《缸邊隨筆－石鏡泉》講苦

《缸邊隨筆》今天不講股，講苦，任何人碰上這苦，無論你買中甚麼股，都要苦。筆者要講

的，是港飲食業之苦。



事件源於Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ商場的名潮食館，爆發出新冠疫感染群組。袁國勇等專家事後

到場測風量，謂其過低，又謂其衛生環境差，結果是業主停租，食肆要結業，所有工人失業，表

面看，是錯在名潮。果如是？



事續有記者調查：



（１）袁專家去了現場不足５０分鐘，１３部風機中，袁專家團隊只做了５部接駁鮮風機的

抽樣檢查，就謂不合格。



之後政府機電工程處找來港大專業團隊來做測試，開齊１３部風機，再用上５日做檢測，結

果是不單合格，兼且超標。



一個外行專家，檢測方法又錯誤，但就主宰了生死大權，等同搵個劏豬佬，幫你做盲腸割除

，有誰人肯制？但很不幸，港府制，結果是有Ｎ人失業，即Ｎ個家庭生計受到劏豬刀一刀切了。

這些受害家庭能否拿住港大專業團隊的測試去找磚專家索賠，或向港府索賠？又或港府在知道這

事實真相後，會否向這些因磚專家「誤判」而受苦的家庭施以援手？



（２）袁專家團隊更謂該店衛生情況差，筆者絕不懷疑袁專家團隊的觀察，但就對袁專家團

隊的智商打上問號。



２月２４日中午，衛生署去封舖，１９位員工全要隔離。３月１日袁專家團隊去視察，２月

２４日要員工即走封舖，可有時間做清潔。請袁專家團隊想想，正在手術室做手術，突然謂有詐

彈，要撤離，一周後回到手術室檢查，室內衛生環境唔差，細菌唔多至奇。能否就指摘手術室不

衛生？不過筆者也不奇怪袁「磚」家的認知，他之前就建議過人倒洗潔精落馬桶去殺菌，結果就

是一地泡，反證袁專家在廚房清潔的認知是「磚」家。



＊港府想要幾多人失業？＊



袁專家今時知悉他所可能犯到的低級錯誤後，袁專家可否對這個「不衛生」的指摘作個修訂

以至道歉？相信不會，專家又怎會出錯？



由名潮通風引出來的，是港府勒令全港食肆要由今年５月１日起，加強通風系統或裝空氣淨

化器，這不是不好，但為甚麼只是食肆要做？教堂要不要做？會堂要不要做？超市要不要做？室

內街市要不要做？若然以上非食肆機構不用在５月１日做到，則對食肆又可否延伸達標日期，原

因，請看以下香港餐務管理協會致特首的信。



全港有２﹒４萬間食肆，２４萬從業員，港府想要幾多失業人口呢？







香港餐務管理協會致函特首



致：香港特別行政區行政長官



林鄭月娥女士，大紫荊勳賢，ＧＢＳ



尊敬的行政長官台鑑：



要求暫緩執行設立換氣量及空氣淨化設備要求



信專家也要有依據，莫讓抗疫成擾民傷財



行政長官閣下，就尖沙咀Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ「名潮食館」早前出現超級群組感染爆發事件

，繼而引致食環署就食肆「鮮風量」推出最新要求，所有食肆必須於今年５月１日起，加強通風

系統或安裝空氣淨化設備，違者罰停晚市堂食及回復每桌兩人限制。事件苦主之一「名潮食館」

店主，找來理大機械工程學系客座副教授羅國湧專家測試，證明「名潮食館」的鮮風系統實屬符

合標準。



對此最新發展，業界大部分經營者都為之感到不安及氣憤！其一，對於一位微生物學專家在

所提有關的判斷及建議，原來未經科學化實證，非專項及只建基於片面證據後作出；其二，是全

港所有食肆均要為這非科學化的判斷，及倉促刊憲執行的決定而買單，並要付出不輕的代價。



為此，本會特函行政長官閣下表達不滿，其二亦希望行政長官閣下對相關事件及情況作更深

入、科學化調查及驗證前，暫緩執行相關新措施。



飲食業為香港其中一個核心經濟支柱，僱員人數達２０萬，是故在新冠病毒病全球爆發至今

，環球及香港經濟均受嚴重衝擊下，特區政府對飲食業照顧有加，先後多次推出防疫抗疫基金扶

助業界，在此再次感謝長官閣下及行政會議各成員的體恤及關顧。而飲食業界亦是最積極配合政

府防疫抗疫措施的一群，期望恢復及繼續經營。



本會一直有向行政長官及主要官員匯報飲食業界情況，在過往一年零九個月先後承受反修例

黑暴事件及新冠疫情衝擊下，很多食肆特別酒樓，儲備金已幾近耗盡。政府新近推出的銀行借貸

擔保，正好說明很多仍未結業的食肆東主，及業界工作者，均已到了借貸渡日，苟延殘喘的困境

。究其原因，店東要結業也非易事，遣散費、地方清拆裝修及還原給業主，並做足法例各項的要

求，一般酒樓動輒需要過百萬，在旺區經營的更可能需要幾百萬，結業除毀掉半生心血外，最後

更可能要破產收場！因而，仍有租約在身的東主很多無奈下仍苦苦堅持，期望疫情結束能迎來柳

暗花明的日子。



香港食肆發牌制度，歷經２０多年不斷完善演化，為東南亞很多國家稱美，對通風已有相當

要求，不達標其實不能開業，加上食環署的定期抽驗，很多食肆都已做足要求，「名潮食館」正

是一例。



對於５月１日推行「每小時換氣６次」新標準，要達標，先要委託專家檢定現時換氣量，再

找合格工程師改動，改完向食環署申請改圖則，署方批核才可開展工程，工程完成再等食環署發

出合格認證，方可營業。不改動，就必須購買指定空氣淨化設備，由換氣機公司發出證書，再到

食環署申請經營許可，才能繼續營業。相關開支，小型食肆估計要上萬；中大型食肆，動輒要十

萬至二十多萬，還未計算往後的保修及維護費用，對仍未完全放寬限聚令，業績仍未能重上軌道

的業界經營者，真是百上加斤，甚或成壓垮駱駝的最後一根稻草。估算業界失業率已近１５％，

就業不足率超過４０％。



回看幾波疫情情況，即使在早前食肆重開的時段，食肆也並非感染最嚴重的地方，而食肆感

染方式也非如是次判定的單純為換氣原因。因此，當業界知悉原來相關新規定的判斷及決定，原

來並非建基百分百數據及仔細驗證後作出，只是一廂情願想當然認為對防疫工作好些，而未能通

盤考慮業界承力，業界人士均感氣憤及不平。



面對第四波疫情，在行政長官領導，各級官員通力合作下，在微調各項防疫及抗疫措施後，

雖然接連仍遇上「名潮食館」及「健身室群組」大爆發案例，但個案愈發減少，更已有多日出現

清零，政府抗疫工作有目共睹，值得讚賞。我相信業界也並非否定袁國勇教授在微生物學上的專

業性、權威性及他對整個防疫抗疫工作上所作的貢獻。



然而，面對是次極具爭議，倉促執行，對整個業界影響又極深遠的決定，本會特申此函表達

強烈關注，期望行政長官閣下能暫緩相關要求的執行，要求不同專家組重新審視，了解情況，再

與業界協商後才落實執行。對於個別事件，應獨立處理，而非一刀切要求整個業界承受苦果。否

則，若必須如期要整個業界執行，政府方面也應考慮資助業界購買相關設備。



本會作為餐飲業的一分子，一向積極支持各項抗疫防疫政策。本會期望政府應對第四波疫情

措施的成功，配合疫苗的接種，最終打勝這場疫戰，社會及飲食業界能夠盡早擺脫艱苦的經營環

境，早日重回正軌，一同出走困局。



此祝



台安！



會長



楊位醒ＢＢＳ﹐ＭＨ謹啟



２０２１年４月７日





《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

