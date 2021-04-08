《輪證高清－孫明哲》個股產品需求殷切，需求及新產品數量急升

《輪證高清》今年首季恆指上升１１４７點，約４﹒２％，高低波幅約４１００點，當中部

分焦點股份例如科技股屢創新高，其他如汽車股、醫藥股及一些新股如快手（０１０２４）等的

市場需求殷切，導致窩輪市場上形態亦出現明顯的變化，市場對個股產品的需求明顯上升，而且

需求比以往分散，不再是集中於個別焦點科技股，反而是分散到不同的版塊之上，今期希望從數

據出發分析市場情況，進而討論如何在新常態中得到更合適的資訊。

首先，以窩輪的需求來看，在２０１９年有約２８％的需求於恆指產品，今年首季下跌至約

１０％，焦點股騰訊（００７００）的需求比例亦有所下跌，由１９年佔市場的２１％下跌至今

年首季的１６％，反之有很多之前需求不是太大的版塊掘起，例如上文提到的汽車股、醫藥股等

的需求明顯上升，事實上，這類股份的波動性明顯較恆指及騰訊等高，而且亦是市場的當炒股份

，因此相關窩輪需求亦有所上升。其次，從新發行產品的數量看，２０１９年有６６７隻指數窩

輪上市，今年首季有超過２００隻，按比例計算上升約２５％，新發行指數牛熊證同期亦上升約

２５％。反觀個股產品的數量則大幅上升，２０１９年有約８０００隻個股窩輪上市，今年首季

就已經有超過４０００隻新上市，按比例計上升超過１倍，新上市個股牛熊證數量更超過２倍，

可見發行商更積極發行個股窩輪以滿足市場的需求。

從窩輪需求及新發行產品數字看，個股產品有有所上升，而且不是只集中於個別焦點股份身

上，投資者從前可能集中留意恆指或騰訊的走勢，但現在考量多了，有更多不同的相關資產或版

塊要注意，因此在部署前就更需要多做功課，了解市場需求的轉變。投資者可透過留意資金流向

了解市場需求的轉變，可於高盛認股證牛熊證網站中得到窩輪及牛熊證的資金數據，了解過去一

日或一段時間哪些產品較多資金流入，市場需求在哪裡。另外，北水流向亦是越來越多投資者關

注的資訊，於是高盛於網站的主頁新增了更多相關數據，例如港股通成交即時數據，讓投資者知

道即市北水是淨買入還是賣出，加上過去５日最活躍北水股份，了解哪些股份是市場的焦點。高

盛認股證牛熊證團隊一直希望提供更多、更透明的市場資訊及數據，讓投資者更了解市場的情況

，從而作出適當的部署。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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