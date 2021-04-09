《陸言堂－陳永陸》騰訊區間炒賣回報不俗；雅居樂可趁回吐吸納

《陸言堂》騰訊（００７００）配股令投資者擔心，會令港股大跌，結果騰訊不但沒有壓力

，同時恆指昨日（８日）反而顯著上升。



騰訊的主要股東Ｎａｓｐｅｒ旗下的Ｐｒｏｓｕｓ減持的主要原因，似乎是想每三年都可以

透過減持的行動，得到一些資金，並非因為看淡騰訊的前景，又或者騰訊出現甚麼問題，只是由

於２％的股份，涉及的資金已超過１１００億元，因此才會令市場感到憂慮，不過既然市場可以

在一天內已消化了有關股份，可見看好騰訊前景大有人在。故此，現價收集騰訊風險不高，當然

由於新經濟股暫時不是市場的焦點，所以騰訊在本季可能只會在６００元至６８０元之間上落為

主，但這個波幅已超過１０％，作為區間炒賣回報亦不錯。



另外，由於欠缺一些利好因素，加上美元近日轉強，資金似乎回流至美元資產，令區內股市

似乎暫時欠缺上升動力，所以短期恆指或會在２８２００至２９２００點之間上落為主，傳統股

份的表現會較佳，其中資源及航運股的表現會較佳。



＊雅居樂預期市盈率不足５倍＊



當然，還有另一板塊可以留意，就是內房股，不過並非所有內房股都值得留意，而是負債不

高的內房股，因為在沒有減債壓力下的內房股，才可望有最佳的營銷表現，而雅居樂

（０３３８３）就是這類內房股。



在公司發布２０２０年全年業績後，已有１１家大行機構陸續予以雅居樂「買入」評級，更

重要是兩大國際信用評級機構穆迪及標普也雙雙調升雅居樂展望評級至「穩定」，因為雅居樂公

布的２０２０年全年業績，營業額達８０２億元，按年增長３３﹒２％，毛利為２４１億元，按

年增長３１﹒３％，淨利潤１２２億元，按年增長３２﹒７％，核心淨利潤１１１億元，按年增

長３１﹒２％，而股東應佔淨利潤、股東應佔核心淨利潤為９４﹒７５億元、８３﹒４６億元，

分別較２０１９年同期增長２６﹒１％和２３﹒３％，同時全年派息同比增加１０％，現價計股

息率達８﹒５％。而可以增加派息的原因，乃是由於內地對房企財務指標設「三道紅線」中，雅

居樂除了剔除預收款項後的資產負債率為７１﹒９％，略為未達到７０％的標準外，其餘淨負債

比率及現金短債比皆符合要求，但按照目前的財務情況，預計於今年年底會將完全達到要求，並

有望晉身「綠檔」，這對雅居樂的營運前景帶來莫大好處。



事實上，雅居樂剛公布的第一季銷售，實現預售金額合計３９５﹒３億，按年上升

１５２﹒６％；預售面積合計２４８﹒０萬平方米，按年上升１３５﹒６％，預售均價也按年上

升７﹒２％至１５９４２元╱平方米，而按照已公布的２０２１年銷售目標１５００億元，雅居

樂完成率達２６﹒４％。由此可見，雅居樂今年內成為「綠檔」並不困難，同時亦令未來的發展

少了掣肘。



雖然雅居樂之股價在業績公布後顯著上升，不過預期市盈率不足５倍，加上仍未除淨，即現

時買入仍可享受高股息率，所以絕對值得趁今日（９日）股價出現回吐，作出吸納。

《獨立股評人 陳永陸》

