《缸邊隨筆－石鏡泉》蒙代爾．美元．歐元．人仔

《缸邊隨筆》歐元之父蒙代爾教授（Ｒｏｂｅｒｔ Ｍｕｎｄｅｌｌ），於今年４月４日，

在睡中去逝。他是１９９９的諾貝爾經濟學獎得主，大家都知他是歐元之父，但鮮有人知他是美

元殺手，與人仔保姆。當然這個「殺手」與「保姆」之銜，是筆者給的。為甚麼？



蒙代爾教授的研究是貨幣、黃金，在１９６２年他和馬庫斯．費亞明（Ｍａｒｃｕｓ

Ｆｌｅｍｉｎｇ）聯合提出宏觀匯率調控的蒙道－－費亞明模型，此模型其中一點是：在類似的

價格穩定（通脹）水平上，單一貨幣組成的地區，僅調整貨幣政策就能滿足經濟的正常運行，這

就是歐元出現的前提。



＊蒙代爾：美元印鈔必失控＊



１９７１年美國將美元與黃金脫勾，蒙代爾意識到美元印鈔一定失控，找來了他意大利銀行

家朋友，要搞個經濟論壇來討論這問題，結果就促成了之後的歐元誕生。



當時歐洲１２個歐盟成員，人口約３億，ＧＤＰ與美國相若，合成一起共鑄歐元，就不會被

狂印出來美元吞噬了歐洲人的辛勤努力成果。



為使這１２國的通脹（價格）相若，訂出各國每年的財赤不可逾ＧＤＰ的３％，雖然後來因

種種原因而未能守得到，但只要經濟環境一好，這個財赤不逾ＧＤＰ３％的規範，將可使歐元的

印發受限，從而使到歐元有價，美元無價。



成立了歐盟，鑄出了歐元，蒙代爾就有了歐元之父之稱，可見這個歐元之鑄，是要來抗濫印

的美元，故蒙代爾又是否可稱為美元「殺手」？



蒙代爾又如何是人仔「保姆」？人仔要國際化，一定要依眾人所認可的貨幣政策╱理論走，

其中一個是不能濫印鈔。人仔不同美元，美元可以濫印而仍有人要，但人仔如濫印，就會步津巴

布韋、阿根廷、委內瑞拉，其國貨幣在國際上不值錢。人仔要值錢，就要限印，人仔有價在國際

市場上的匯價波幅才不會大起大落，才有條件講國際化。



在歐元面世後，蒙代爾教授每年均在其意大利Ｓｉｅｎａ的古堡家中，舉行個經濟研討會，

經常出席者有前聯儲局長伏爾克、希臘財長、美國銀行家、世銀經濟學家等等，筆者有幸多年叨

陪末席。這個會討論甚麼？美國於２００９年起ＱＥ，這些ＱＥ了的錢要怎收回來？在２０１２

？２０１５？（確實年記不起了）的蒙代爾經濟年會中就討論過，筆者的宏觀經濟認識也是在那

些場合「偷」回來的。



筆者多年前就估，人仔會先貶至７﹒２╱７﹒４，再升回至５﹒４╱５﹒８。為甚麼會這樣

估？是跟蒙代爾教授一次討論中，他指出，人仔匯價波動不宜多於６％。筆者當時蠢，未有細問

何故，但就用了他這６％來估每年人仔的波動範圍。為甚麼可以信這６％？簡單，蒙代爾教授每

年都去中國講學，你估中央會否也請教他人仔匯率波動應為何？我估會囉，會就用好了，反正跟

我多講我都唔明。



謹以此文記誌蒙代爾教授，一個有遠見的經濟學家，在７１年已預見美元會濫印，非美元貨

幣要不被美元沖垮，就應勤工節儉，使自己一國的貨幣有價，自己貨幣硬，美元貨幣軟，才可不

被美元浸死。



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＊中芯可買 晶圓加價＊



中芯國際（００９８１）主要從事生產和銷售晶圓、製造半導體掩膜及提供晶圓測試服務。



中芯日前公布業績，２０２０全年純利７﹒２億美元，按年增長２０４﹒９％；收入

３９﹒１億美元，按年增長２５﹒４％，增長主要由晶圓銷售量增長及產品組合變化所帶動。



中芯收入目標定為中到高個位數增長，上半年銷售收入目標為２１億美元，全年毛利率目標

介乎１０％至２０％之間。



４月全線加價



中芯於周一（７日）傳來中芯已通知客戶由４月起全綫加價，加價幅度約１５％至３０％之

間，故受北水青睞，同日淨買入７﹒８億元，成為當天北水淨買入最多的個股。



不過，昨午後中芯後勁不繼，升勢稍回，收報２６﹒６元，跌２﹒２０６％。



受惠於５Ｇ及其他新科技需求增加的大環境，全球未來數年芯片需求將極為殷切，但芯片產

能卻持續緊張，作為內地芯片行業龍頭的中芯，料仍會持續受惠。



２０２５全球成熟製程代工市場規模逾４３０億美元，國信證券認為，中芯成熟製程市場競

爭力較好，技術能力及產品ＡＳＰ均達到國際領先，而且盈利能力近年穩步提升，未來業績高速

增長可期。



瑞信發表研究報告也指出，中芯有潛在突破瓶頸的可能，今年銷售增長預測上調至１３％，

高於其他券商預期。



高盛則予中芯「買入」評級，１２個月目標價３３﹒３元。



筆者認為中芯加價多至３成，將有利收入，而上月中芯公告與深圳政府開展合作生產的項目

，亦將有益於約３年後的後續盈利。



策略上，中芯可於現價吸納，目標上望３２元，止蝕２３元。



＊鞍鋼得益 國家減碳＊



鞍鋼股份（００３４７）主要從事生產及銷售鋼材產品，包括鋼坯、冷軋板、厚板、重軌、

管坯及大型鋼材等。



鞍鋼日前公布２０２０年度業績，淨利潤１９﹒７５億元（人民幣．下同），按年增

１０﹒６９％。重要的是，該公司預期今年首季度盈利１３﹒５億元，按年增長３﹒６倍。



對比其他鋼材股，例如馬鞍山鋼鐵（００３２３）、中國東方集團（００５８１）及重慶鋼

鐵（０１０５３）等，鞍鋼昨比周三升０﹒８９３％，收報４﹒５２元，預期周息率

１﹒７６３％，而同期負債率最低，存貨周轉日數也最少（見表）。



＊小企倒閉大企受惠＊



國策「減碳」將令大型鋼鐵企業受惠，並有利大型鋼企兼併重組。相反，較小型的鋼鐵公司

則有「被倒閉」的危機。



目前，鋼鐵業碳排放佔全國總量的１８％，行業碳達峰目標擬初步定為２０２５年前實現碳

達峰。鋼企「減碳」主要通過廢鋼利用、改善原燃料、智能管控、強化碳監管等多方面進行，沒

有大企的技術及資源便較難做到。行業較全國２０３０年碳達峰提早５年達標，汰弱留強加快，

鞍鋼這類鋼材大企無疑會受惠。



值得一提的是，近期鞍鋼自日本採購首批２０００噸重型再生鋼鐵原料，已通過了海關各項

檢驗及檢疫。



鞍鋼周三曾創２０１９年３月以來新高，也破了高盛、星展唯高達及摩根士丹利的目標價。



國策下，相信像鞍鋼這類鋼材股在未來一、兩年可望續好。



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《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

