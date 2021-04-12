《窩輪豪情－梁業豪》好友暫宜多作退守

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、公

用事業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中信股份

（００２６７）、阿里巴巴（０９９８８）與周大福（０１９２９），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選

中國平安（０２３１８）、中國人壽（０２６２８）與海底撈（０６８６２）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、公用事業與能源業。此外，恆

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為阿里巴巴、周大福與中信股份，可

用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時

應參考的股票，則宜首選中國平安、金沙中國（０１９２８）與中國人壽。

阿里巴巴的開局算是理想，股價升抵２３７﹒６０元才遇到較大的即市阻力。其後買家成功

將即市防線推上２３０﹒００元，小時圖形勢現屬顯著向好。大市方面，淡友大戶全面出擊，即

市形勢惡劣。（４）－ｂ－ｃ浪遭到破壞，好友暫宜多作退守。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

