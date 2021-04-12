【反壟斷】阿里罰單落地市場憂慮消除？一文看清大行點睇

《經濟通通訊社１２日專訊》國家市場監督管理總局周六（１０日）向阿里巴巴

（０９９８８）開出天價罰單。因濫用市場支配地位，阿里被處以罰款總計１８２﹒２８億元

人民幣，創下中國反壟斷罰金的最高紀錄，大幅超過上次高通在中國被反壟斷罰款的６０﹒８８

億元。多家大行發表報告認為，是次罰單落地，已消除市場對阿里巴巴的主要憂慮，市場將重新

聚焦其基本面，阿里巴巴今早股價盤中曾高見２３７﹒６港元，一度抽升近９％，午後升勢持續

，最新報２３５港元，升近８％。



＊野村及大和料阿里監管壓力已消除＊



野村發表研究報告指，該罰款較該行早前預期的２６億美元高，認為這是經監管機構小心考

慮，在對其他大型科技平台起到威懾作用同時，罰款規模不會太大從而嚴重損害阿里的運作。該

行維持其美股「買入」評級，目標價維持３２５美元。

野村指，截至去年底，阿里擁有５４０億美元的淨現金，因此認為這筆罰款對集團雖然痛苦

，但是一筆可控的一次性費用。從樂觀的方面來看，自２０２０年１２月以來席捲阿里的反壟斷

監管風險可能會結束。

大和報告則指，阿里截至去年底擁有３１２０億元人民幣的現金和現金等價物，認為這筆罰

款對阿里巴巴來說是可承受的，是次罰款已消除了對阿里巴巴的監管壓力，公司不打算提出上訴

，預期的處罰將在２０２１財年第四季度（３月季度）反映，予其美股「買入」評級，目標價３

１０美元。



＊大摩：阿里罰款落地消除不明朗因素，市場將聚焦基本面＊



摩根士丹利亦認為，經過內地監管部門對阿里巴巴進行反壟斷調查４個月後，阿里股價已累

跌１６％，認為是次罰款將可消除對股價的不明朗因素，市場將重新聚焦公司的基本面上，該行

維持阿里巴巴美股「增持」評級，目標價３００美元。

大摩又指，對阿里巴巴施加的罰款絕對值超過了中國以往的監管罰款，但可為針對中國其他

互聯網平台的反壟斷行為樹立了榜樣，預計罰款金額佔其２０１９年本地總銷售約４％，並相當

於公司２０２１年度第三季淨現金的６％。

該行認為，是次結果不需阿里進行重大的內部組織重組及資產剝離，有助紓緩主要壓力，相

信市場未來將重新轉向競爭激烈的電子商貿領域，而阿里巴巴未來計劃投資於此領域。



＊瑞信料更多互聯網公司將會被調查＊



瑞信發表報告指，是次罰款佔阿里２０２２財年ＥＢＩＴＡ約９％，中期來看料對其業務運

營不會構成影響。該行相信，隨著中國將反壟斷列為今年主要經濟任務之一，更多互聯網公司將

會被調查，並採取更多種措施來監管科網巨頭，惟認為中央目的是為促進市場健康，而非限制行

業增長。瑞信對中國科網行業偏好依次為騰訊（００７００）、阿里巴巴、美團（０３６９０）

和京東（０９６１８）。



＊富瑞：阿里已建立內部控制和系統來遵守法律＊



另外，富瑞發表報告指，阿里罰款的財務影響將反映在收入和盈利，集團將繼續與監管機構

進行溝通，並於作出決定後１５日後提交整改報告。另一方面，整個行業都需要進行戰略交易的

併購審查。集團又認為，監管是全球趨勢，強調互聯網平台模式得到了社區的肯定，有利於經濟

和創新，該調查有助於集團更好地了解反壟斷政策，並且已經建立了內部控制和系統來遵守法律

。富瑞亦維持其Ｈ股「買入」評級，目標價３２８港元。

該行預計，阿里未來將繼續投資於低線城市和其他戰略性地區的新業務，當中社區團購處於

發展的早期階段，隨著使用頻率的增加，淘寶雜貨可以從淘寶應用程式中受益。另外又料集團將

擴大本地服務和Ｌａｚａｄａ的地域範圍。

