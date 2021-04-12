【企業盈喜】瑞聲科技料首季純利按年增最多１０﹒４倍

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）發盈喜，預期截至今年３月底止三個

月純利將上升到５﹒１億元（人民幣．下同）至５﹒５億元之間，即按年增加約９﹒６倍至

１０﹒４倍。純利增加主要由於今年第一季比去年首季更正常的市場需求。（ｓｌ）

