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12/04/2021 12:27

【企業盈喜】瑞聲科技料首季純利按年增最多１０﹒４倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）發盈喜，預期截至今年３月底止三個
月純利將上升到５﹒１億元（人民幣．下同）至５﹒５億元之間，即按年增加約９﹒６倍至
１０﹒４倍。純利增加主要由於今年第一季比去年首季更正常的市場需求。（ｓｌ）

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