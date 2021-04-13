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即市新聞

13/04/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》（４）－ｂ－ｃ－ｉｉ浪應已開始

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢屬於顯著向淡和偏好。港股近日一直往上攀升，但昨天（１２日）顯著向淡的市況令投資者
開始對後市有戒心。恆指期貨日線圖上，２月１８日高位３１１１６為（３）浪頂，（４）浪可
被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，（４）－ａ浪的終點為３月９日低位２８２８３。其後上
演的（４）－ｂ浪以「不規則平勢形」運行，可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪；（４）－
ｂ－ａ浪於３月１８日在２９５７５找到終點，（４）－ｂ－ｂ浪則跌至３月２５日低位
２７５０３。
　　接著下來，（４）－ｂ－ｃ浪可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，相
信（４）－ｂ－ｃ－ｉ浪已於４月７日高位２９１４８運行完畢，現正處於（４）－ｂ－ｃ－
ｉｉ浪下跌過程中。估計整個（４）－ｂ－ｃ浪屬於「斜線三角形」，代表短期後市可反覆再升
，條件是價位不跌越（４）－ｂ－ｃ－ｉ浪起點２７５０３。最後，大家或已留意到，上周五（
９日）恆指期貨與恆生指數間呈現背馳；後者再創近日升浪新高，卻不見前者跟隨，屬旒（４）
－ｂ－ｃ－ｉ浪已經完結的證明之一。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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