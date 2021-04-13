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13/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒８億人幣，買美團騰訊沽中移動思摩爾

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恆指高開１０４點，報２８５５７，開市後升幅擴大，重上１
０天線（現處２８５９０點）及２０天線（現處２８６５６點），最多升４２３點，高見２８８
７７，但內地出口數據差過預期，加上十年美債在亞洲時段曾重上１﹒７厘，同時市監局等稱全
面整改兼建立平台經濟新秩序，拖累港股午後倒跌１點，低見２８４５２，隨後止跌回升，但受
制十天線收市。最終恆指收報２８４９７，升４３點或０﹒１６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２３﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中
國移動（００９４１）、思摩爾國際（０６９６９）、微盟集團（０２０１３）。
　　主板成交１４２８﹒３６億元減少１１﹒１％。其中港股通成交２４９﹒４億元，佔總成交
１７﹒５％。

＊北水轉買「外賣」，美團獲逾４億元淨流入＊

　　市監局等要求限期前全面整改問題，建立平台經濟新秩序，美團跌７﹒４４％報２７６元，
為跌幅最大恆指、國指及科指成份股；北水淨買入４﹒１億元。
　　騰訊控股跌０﹒９％報６０８元，北水淨買入３﹒８億元。
　　建行升１﹒７％報６﹒５７元，北水淨買入１﹒７億元。
　　中移動跌０﹒３％報５０元，北水淨賣出３﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒１３
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　３﹒７８
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　１﹒７１
　　中國銀行　　　　（０３９８８）　　　　　　１﹒６３
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒２４

　　淨沽出最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－３﹒４６
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－１﹒５９
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－１﹒５３
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒０７
　　華虹半導體　　　（０１３４７）　　　　　－０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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