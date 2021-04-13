【反壟斷】騰訊等３４家互聯網平台被要求一個月內全面自查整改

《經濟通通訊社１３日專訊》市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局今日召開互聯網平台

企業行政指導會。會議肯定了平台經濟的積極作用，分析存在的突出問題，要求充分發揮阿里（

０９９８８）案警示作用，明確提出互聯網平台企業要知敬畏守規矩，要求各平台企業要在一個

月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開《依法合規經營承諾》，接受社會監督。

騰訊（００７００）、愛奇藝、百度（０９８８８）、貝殼找房、滴滴、當當網、多點、京

東（０９６１８）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）、每日優鮮、奇虎３６０、去哪

兒網、搜狗、微店、５８同城、新浪微博、字節跳動、嗶哩嗶哩（０９６２６）、叮咚買菜、餓

了麼、國美（００４９３）、盒馬生鮮、拼多多、攜程（０９９６１）、小紅書、閱文

（００７７２）、蘇寧易購（深：００２０２４）、阿里、貝貝網、蘑菇街、網易（嚴選）（０

９９９９）、雲集、唯品會、等３４家互聯網平台企業代表，以及北京、上海、江蘇、浙江、廣

東、深圳等地市場監管局有關負責人參加會議。

會議指出，中國平台經濟總體態勢向好。但在快速發展中風險與隱患也逐漸累積，危害不容

忽視，依法規範刻不容緩。強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖併購」、燒錢

搶佔「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視「假冒偽劣」、「信息泄露」以及實施涉稅

違法行為等問題必須嚴肅整治。

其中，強迫實施「二選一」問題尤為突出，是平台經濟領域資本任性、無序擴張的突出反映

，是對市場競爭秩序的公然踐踏和破壞。強迫實施「二選一」行為限制市場競爭，遏制創新發展

，損害平台內經營者和消費者利益，危害極大，必須堅決根治。



＊嚴防資本無序擴張、壟斷失序＊



針對強迫實施「二選一」以及其他突出問題，平台企業要做到「五個嚴防」和「五個確保」

：做到嚴防資本無序擴張，確保經濟社會安全；嚴防壟斷失序，確保市場公平競爭；嚴防技術扼

殺，確保行業創新發展；嚴防規則算法濫用，確保各方合法權益；嚴防系統封閉，確保生態開放

共享。各平台企業要對照稅收法律法規、政策制度，全面排查涉稅問題，主動開展自查自糾。

會議要求，各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開《依法合

規經營承諾》，接受社會監督。市場監管部門將組織對平台整改情況進行跟蹤檢查，整改期後再

有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。



＊政策底線不可逾越，法律紅線不可觸碰＊



會議強調，政策底線不可逾越，法律紅線不可觸碰。加強對平台企業違法違規行為的規範治

理，並不意味著國家支持和鼓勵平台經濟的態度有所改變，而是要尊重平台經濟發展規律，進一

步發揮平台經濟的重要作用，建立公平競爭、創新發展、開放共享、安全和諧的平台經濟新秩序

，推動實現平台企業更加充滿活力、線上消費更加便捷優質，平台經濟更加繁榮有序。

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