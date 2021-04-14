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即市新聞

14/04/2021 14:05

《出旗制勝－麥穎儀》阿里連升兩日，市場或認為利淡消息已出

　　《出旗制勝》港股上日（１３日）高開過百點，最多升逾４００點，午後升幅收窄，收報
２８４９７點全日升４４點。大市成交金額１４２８億。恆指成分股成交額排名前三有美團
（０３６９０）１２２﹒５億、騰訊（００７００）１１３億及阿里（０９９８８）８５﹒２億

　　阿里延續周一（１２日）升勢，昨日最多升４％，見過１個月高位，但升幅一路收窄至收市
，全日微升０﹒４％報２３３﹒２元。早前受反壟斷法被罰１８２億人民幣的消息，市場或認為
利淡消息已出，市場不確定性或憂慮或消除，股價本周不跌反升，連升２日，周一、周二累計反
彈７％。今早（１４日）阿里繼續高開１﹒５％，繼續看好或可留意阿里購２１４２１，行使價
２７６﹒０８元，實際槓桿８﹒７倍，引伸波幅３９﹒０２％，換股比率１００兌１，２０２１
年７月２９日到期。
　　另一方面，消息指螞蟻集團將申請成為一家由中國央行監管的金融控股公司，業務全面整改
以適應互聯網監管，市場亦或憂慮螞蟻集團的有關改動對日後再次上市的影響，加上近日國內對
於電商平台政策收緊，對行業整體投資氣氛或對阿里日後股價走勢仍或存在未知的影響。如投資
者看淡阿里後市或可留意阿里沽２９１０４，行使價１９９﹒９元，實際槓桿９﹒５倍，引伸波
幅４０﹒１８％，換股比率１００兌１，２０２１年６月２９日到期。
　　５Ｇ概念股鐵塔（００７８８）股價近日橫行整固，於低位１﹒２元之下爭持已久，上日無
升跌，而今早股價則一度隨大市向上突破橫行悶局，曾升１﹒７％。鐵塔將於４月１９日公布第
一季度業績，投資者如想提前於業績公布前以好倉部署的話，或可留意鐵塔購２０２０５，行使
價１﹒３３元，實際槓桿２﹒９倍，引伸波幅５１﹒７％，換股比率１兌１，２０２２年４月２
２日到期。
　　另一隻５Ｇ概念股中移動（００９４１）截至上日已連跌５天，昨日則微跌０﹒３％，報
５０元收市。截至本周一，北水連續８日流出。雖然中移動的股價近日表現偏軟，重回５０元附
近窄幅整固，但５０元關口位置似見支持，連日來反覆試探仍能企穩其上。投資者如看好後市能
突破悶局反彈，或可候低留意中移動購１９１９１，行使價５５﹒０５元，實際槓桿９﹒３倍，
引伸波幅３５﹒３１％，換股比率１０兌１，２０２１年７月２９日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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