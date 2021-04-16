《陸言堂－陳永陸》港股短期可望重拾動力，料季內再挑戰３萬關

《陸言堂》當美股標普５００指數持續創新高下，恆生指數卻沒有上升的動力，不過情況其

實不只是獨有，在過去一星期，ＭＳＣＩ亞洲新興市場指數，亦錄得０﹒７５％的跌幅，這與恆

生指數的跌幅相近，所以港股並非獨有的弱勢，而是資金似乎仍未回流至區內市場。



事實上，區內市場的弱勢並非今日出現，而是在２月中已經發生，因為投資者對經濟前景產

生憧憬，因而憂慮美國會提前加息的步伐，因而有資金重投美元的懷抱，因此在區內市場抽資，

因而令ＭＳＣＩ新興亞洲指數在過去３個月下跌２﹒３６％，其實幅度不多，因為市場的流動性

仍然十分理想，可是對比美股的標普５００指數同期上升１０﹒６７％，表現其實十分失色。



可是參考美元指數近日在９３點水平開始回落，同時聯儲局多次表明立場，不會在短期內收

緊貨幣政策，相信資金亦應該會在美元中再度被釋放出來，所以區內股市應會再短期之內再度重

拾上升動力，恆指亦可望在季內再度挑戰３００００點的關口。



＊香港建設私有化價格吸引＊



可能由於港股市場轉趨牛皮，所以近日有不少股份都提出私有化的行動，其實香港建設

（００１９０）亦提出以每股８﹒００港元的註銷價，為股東提供一個吸引的套現機會。為何會

認為每股８元是一個吸引的價格？因為香港建設的股價，在宣布私有化前、即１月１２日的股價

只有３﹒６３元，同時在宣布私有化後，股價在１月１８日復牌後即升至７﹒５３元，急增

１０７﹒４％，但同期恆指僅上升２％。



私有化其實並非香港建設最想進行的方案，可是近１０年間，大股東已用盡辦法通過自己購

買股份及支持董事會回購股份希望藉此增加股份的流動性及支持股價，可惜無功而還，而由於目

前公眾持股量比最低要求水平僅剩下０﹒２４％，因此無法再有效地繼續這項措施。加上大股東

覺得目前外圍環境及經營條件困難的消極因素，以致對在香港上市的房地產開發商估值持續偏低

，無法預測目前的困境將會持續多久，因此才作出私有化的建議，希望給予小股東一個套現的機

會。而事實上，今次私有化的作價，亦是香港建設自２０１６年從未見過的水平，所以８﹒０元

的作價，絕對是相當吸引，同時套現後亦可趁市場處於低位，換馬至其他股份上。



由於香港建設將召開法院會議及股東特別大會表決私有化議案，而股東如支持方案，必須參

加並投下支持票，私有化才可望通過，同時由於獨立股東的每一票都是非常關鍵，每一名股東的

參與將影響議案能否通過，所以緊記參加股東特別大會。而法院會議及股東特別大會將於

２０２１年４月２３日早上１０時正及早上１０時３０分假香港九龍香格里拉酒店召開，香港建

設的獨立股東記得參加。《獨立股評人 陳永陸》

