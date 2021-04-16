《窩輪匯智－劉嘉輝》甚麼是對沖？如何逆市中出奇制勝？

《窩輪匯智》上周提到不同兌換比率的窩輪產品，能為投資者帶來怎樣的產品特性，以配合

個人的投資策略需要。近日筆者有個別不少投資者查詢，何謂對沖風險及如何以輪證作相關準備

。

首先，何為對沖？根據投委會資訊，簡單來說，對沖是指一個「用作減輕風險的防守策略」

。一般對沖的方法包括買入額外的持倉以抵銷原有的持倉所帶來的風險，例如透過沽出期權或期

貨合約，以對沖相關證券價格下跌的風險。另一個較慣常的方法，是供貨沽空股票，並在股價下

跌時補回，賺取當中的差額。專業投資者會因應原有持倉及對沖產品的走勢，適時作出調整，即

平倉或是調倉的部署，無論是何等方法對沖，皆涉及額外的投資成本。

以上的確是不少專業投資者的操作方法，其實大家除了可仿效沽出期權或期貨，亦可考慮以

購入認沽證作對沖。認沽證與沽出期權或期貨的分別在於，認沽證為窩輪產品，投資者最大的損

失為投放的本金，而回報則理論上沒有限制，變相為「賺無限，輸有限」的產品。而沽出期權或

期貨，則沒有如同窩輪的「輸有限」特性，一旦相關資產走勢與預期有出入，投資者便有機會被

要求補孖展，變相是「賺」及「蝕」皆不設限的產品。結構性產品涉及高風險，投資者入市前必

須清楚瞭解該等風險。

窩輪是一種賦予持有人權利（而非責任）的投資工具，讓持有人可於到期日或之前，以預定

價格（稱為「行使價」）「買入」或「賣出」掛勾資產。假如產品到期時屬於價內，結算值均以

現金進行交收。因此，如認為大市將迎來大風浪的投資者，欲為手上倉位作對沖，可考慮以認沽

證入場。以恆指認沽證為例，市場上行使價於２７３８８點，今年７月到期的產品，能提供的實

際槓桿約１３倍。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。



＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。



＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時

諮詢專業建議。



＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

