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即市新聞

16/04/2021 18:28

《台股攻略－馮偉明》台股繼續攻堅，站穩萬七點

　　《台股攻略》台股今早（１６日）大市走勢偏軟，加權指數早段曾回落至萬七點之下，可幸
隨後在鋼鐵、航運等傳產股帶動下收復失地，最終指數升８２點，收１７１５９點成交金額擴大
至４２４４億元（新台幣．下同），成功站穩萬七點之上，再創歷史新高。
　　電子權值股今日普遍上升。昨日（１５日）台積電法說會沒有帶來更大驚喜，市場認為資本
支出大增恐影響毛利率，今早低開９元，盤中更跌至６０３元，雖尾市有資金進場趁低吸納，最
終仍跌９元，收６１０元。大立光、鴻海及聯電收紅盤，分別收３１４０元、１２３﹒５０元及
５４元；升９０元、２﹒５０元及０﹒９０元。電子股成交比重僅六成，資金持續流入傳產股。
鋼鐵板塊的指標股中鋼持續破頂，股價創超過九年新高，收３５﹒１５元，升２﹒１５元；而其
強勁走勢亦刺激板塊內相關股份造好，威致、中鴻、燁興、高興昌、官田鋼全部漲停收市，分別
收３８元、３１﹒５５元、１３﹒０５元、１９﹒９５元及１９﹒３５元。塑化股表現強勢，台
塑四寶全面上升，帶動相關股份上升。台聚及亞聚雙雙漲停，分別收３５﹒２５元及３１﹒７５
元，而聯成、台達化及華夏亦升５％－至－８％。航運板塊方面，台航、裕民、中航、萬海、慧
洋─ＫＹ及四維航則均升至漲停。
　　台股再創新高，但高位回吐始終難免，預期台股短期會維持橫向整理格局。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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