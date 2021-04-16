《台股攻略－馮偉明》台股繼續攻堅，站穩萬七點

《台股攻略》台股今早（１６日）大市走勢偏軟，加權指數早段曾回落至萬七點之下，可幸

隨後在鋼鐵、航運等傳產股帶動下收復失地，最終指數升８２點，收１７１５９點成交金額擴大

至４２４４億元（新台幣．下同），成功站穩萬七點之上，再創歷史新高。

電子權值股今日普遍上升。昨日（１５日）台積電法說會沒有帶來更大驚喜，市場認為資本

支出大增恐影響毛利率，今早低開９元，盤中更跌至６０３元，雖尾市有資金進場趁低吸納，最

終仍跌９元，收６１０元。大立光、鴻海及聯電收紅盤，分別收３１４０元、１２３﹒５０元及

５４元；升９０元、２﹒５０元及０﹒９０元。電子股成交比重僅六成，資金持續流入傳產股。

鋼鐵板塊的指標股中鋼持續破頂，股價創超過九年新高，收３５﹒１５元，升２﹒１５元；而其

強勁走勢亦刺激板塊內相關股份造好，威致、中鴻、燁興、高興昌、官田鋼全部漲停收市，分別

收３８元、３１﹒５５元、１３﹒０５元、１９﹒９５元及１９﹒３５元。塑化股表現強勢，台

塑四寶全面上升，帶動相關股份上升。台聚及亞聚雙雙漲停，分別收３５﹒２５元及３１﹒７５

元，而聯成、台達化及華夏亦升５％－至－８％。航運板塊方面，台航、裕民、中航、萬海、慧

洋─ＫＹ及四維航則均升至漲停。

台股再創新高，但高位回吐始終難免，預期台股短期會維持橫向整理格局。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

