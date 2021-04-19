  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2021 12:56

【買定離手】賭股炒起憧憬黃金周，蘇沛豐：金沙追落後上望４３元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》澳門旅遊局公布上周五（１６日）錄得約３﹒４萬名旅客人次
入境，是自疫情以來單日旅客最高。市場憧憬澳門旅遊業逐步復甦，加上憧憬五一黃金周，多隻
濠賭股再創新高，當中永利澳門（０１１２８）於年初至今升幅高達１６％、銀河（０００２７
）升幅近１５％，跑嬴恆指。招銀國際策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，賭股等復甦概念
股，適宜於中短期部署。
　　澳門旅遊局公布過去一星期（４月９日至１５日）共錄約１９﹒２萬名旅客人次，日均旅客
為２﹒７萬名人次，較春節黃金周期間上升１１１﹒７％。期內酒店場所平均入住率６１％，亦
較春節黃金周期間平均入住率上升１２﹒７個百分點。

＊股價累升不少待回調部署＊

　　蘇沛豐預期隨疫情持續受控，五一黃金周將迎來更多旅客，相信短期可刺激濠賭股走勢向好
。不過他提醒，該板塊早前已錄一定升幅，更升破新冠肺炎爆發前高位，因此可待相關股份回調
方作部署。
　　蘇沛豐指出，當中金沙（０１９２８）有追落後的空間，考慮頭肩底型態，於上周低位約３
６元作買入價，上望４３元。另外，他建議進取型投資者可考慮銀娛（０００２７），買入價為
６６元。
　　此外，對於保守投資者，蘇沛豐建議可考慮領展（００８２３），因為其同為復甦概念股，
比起其他周期性股份更具防守性。（ｋｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/04/2021
【駐滬專訪】攜程孫潔：回港上市可更好展示品牌　做好準備迎復甦
開市Good Morning19/04/2021
溫傑：醫思醫療7.8元下可買入
財經熱話16/04/2021
《股市一周》港股多次挑戰二萬九仍未能企穩　本周升270點
中國故事16/04/2021
《神州經脈》首季GDP創紀錄惟遜預期　滬綜指收升但錄兩周連跌
財經熱話16/04/2021
【吉利開車】消息利好落鑊上廿天線　聶振邦:交投急增或有力再上
FOCUS16/04/2021
【FOCUS】需求側加速撐GDP　慎防物價「小碎步」上漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet Bonus 賞你】【KAKAO FRIENDS . New Town Plaza藝術館】折疊防水環保袋

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金