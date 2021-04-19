【買定離手】賭股炒起憧憬黃金周，蘇沛豐：金沙追落後上望４３元

《經濟通通訊社１９日專訊》澳門旅遊局公布上周五（１６日）錄得約３﹒４萬名旅客人次

入境，是自疫情以來單日旅客最高。市場憧憬澳門旅遊業逐步復甦，加上憧憬五一黃金周，多隻

濠賭股再創新高，當中永利澳門（０１１２８）於年初至今升幅高達１６％、銀河（０００２７

）升幅近１５％，跑嬴恆指。招銀國際策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，賭股等復甦概念

股，適宜於中短期部署。

澳門旅遊局公布過去一星期（４月９日至１５日）共錄約１９﹒２萬名旅客人次，日均旅客

為２﹒７萬名人次，較春節黃金周期間上升１１１﹒７％。期內酒店場所平均入住率６１％，亦

較春節黃金周期間平均入住率上升１２﹒７個百分點。



＊股價累升不少待回調部署＊



蘇沛豐預期隨疫情持續受控，五一黃金周將迎來更多旅客，相信短期可刺激濠賭股走勢向好

。不過他提醒，該板塊早前已錄一定升幅，更升破新冠肺炎爆發前高位，因此可待相關股份回調

方作部署。

蘇沛豐指出，當中金沙（０１９２８）有追落後的空間，考慮頭肩底型態，於上周低位約３

６元作買入價，上望４３元。另外，他建議進取型投資者可考慮銀娛（０００２７），買入價為

６６元。

此外，對於保守投資者，蘇沛豐建議可考慮領展（００８２３），因為其同為復甦概念股，

比起其他周期性股份更具防守性。（ｋｉ）

