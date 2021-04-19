《真知灼見－溫灼培》本周焦點：續關注美債息變化、支付貨幣排名

《真知灼見》美國３月年通脹率高企２﹒６％約兩年半高位是鐵般事實。而美國財赤嚴重，

龐大基建方案又等著推出，這會使美債供應廣大，不利於債價及推高債息這也是事實。但當上周

美國公布龐大３月份財赤及通脹數字，美１０年債息不單不升反急跌，這實在是匪夷所思。有否

聯儲局的無形之手在背後操作就不得而知。市場的解讀是先前投資者把美１０年債息推上至

１﹒７７６％（３月３０日）是過份了，所以現在美債息只是作相應調整。假如市場上述的解讀

正確，美國１０年債息於１﹒７厘之上是過份高，這樣筆者也認為美１０年債息現於１﹒６厘之

下是過份低。假如日後美１０年債息大概於１﹒６－１﹒７厘之間，料美匯中線約於９０至９３

指數點區間橫行。



＊國基會數字顯示美元儲備佔比在減少，本周留意ＳＷＩＦＴ數字＊



月初，國基會（ＩＭＦ）數字指，去年第四季，美元作為全球貨幣儲備的佔比只有５９％，

是自１９９６年來首次跌穿６０％。數字進一步反映美元領導地位被動搖。本周四（２２日），

《全球同業銀行金融通訊協會》（ＳＷＩＦＴ）將公布３月全球支付貨幣排名。值得留意是當中

歐元及人民幣的支付佔比有否提升。



＊本周環球經濟數字重點在周五＊



本周經濟數字焦點在周五（２３日）。因為當天由Ｍａｒｋｉｔ研制的歐美日英及澳洲４月

份採購經理指數初值將會陸續公布。透過這些數字我們將可衡量全球最新的經濟狀況。回觀上述

眾多地區的３月份綜合採購經理指數，現就只有日本仍是處於５０盛衰分界線之下，顯示日本經

濟仍在收縮。就讓我們本周觀察環球主要經濟體４月份的最新情況。

而同為周五，建議大家可同時關注美國公布的３月新屋銷售。為何是新屋銷售呢？因為於３

月份美國１０年債息已普遍上升，甚至攀到靠近１﹒７％水平，這理應會推升美國按揭息率並不

利於樓市。我們要留意，是美國新樓銷售能否承受現今按息的上升，以作為衡量未來美國樓市以

至經濟發展。或許會有投資者問，美國周四就率先公布３月份二手樓銷售，這數字又是否重要？

一點必須理解，二手樓的成交是早於一至兩個月前在簽署臨時買賣合約時便定立。即本周四公布

的３月二手樓銷售數字，並不反映３月份的市場環境，只反映１月或２月的樓市狀況，而當時美

１０年債息仍相對處於低水平。

最後通脹亦是近期市場關注焦點所在。周三（２１日）英國及加拿大將分別公布３月以消費

物價指數衡量的通脹數字。不少新興市場的通脹已見高企導致一些國家要加息，美國３月年通脹

也高見２﹒６％。英國及加拿大情況又如何實在值得關注。



＊澳洲及新西蘭本周有甚麼值得關注？＊



澳洲及新西蘭兩國的「旅遊泡泡」（免隔離互訪）將於今天（１９日）開始生效。值得關注

是實施後能否為兩地帶來龐大旅客及相關收益。另外本周重點要留意，是周三新西蘭將公布今年

首季，以消費物價指數衡量的通脹數字。回憶第四季該數字按年比為１﹒４％，如首季大幅上升

料將增強市場對新西蘭央行今年內加息預期。



＊本周加拿大最為熱鬧＊



本周加拿大十份熱鬧。今晚（１９日），加拿大政府將率先公布未來一年的財政預算案。市

場估計為配合總理杜魯多今年可能提前大選，加政府或推出一個１，０００億加元刺激方案。周

三（２１日），加央行將議息。鑑於當地平均樓價於３月份按年大升２０﹒１％，相信沒有一個

政府可接受如此急速上升的樓價而無所動作。料加央行本周必有所舉動。市場估計加央行或會削

量寬金額。如上述兩事項任何一件成真，料也可為加元匯價帶來支持。就讓我們密切留意事態發

展。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

